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Париж-2024: Все участники определены

Мировой футбол
Новости
10 Апреля 2024 14:31
Париж-2024: Все участники определены

Определены женские сборные по футболу, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, в столице Франции будут соревноваться 12 команд.

На олимпийские награды претендуют Австралия, Бразилия, Канада, Колумбия, Франция, Германия, Япония, Новая Зеландия, Нигерия, Испания, США и Замбия. Футбольные соревнования стартуют 24 июля, за два дня до открытия Парижа-2024.

Отметим, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Однако футбольные матчи состоятся и в других городах - Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.

İdman.biz

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