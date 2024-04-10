Синдром "Баварии"

«Бавария» столкнулась с синдромом 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, немецкий клуб не побеждал на этом этапе уже три года.

В первой игре 1/4 финала текущего сезона мюнхенцы сыграли результативную ничью с «Арсеналом» - 2:2. Предыдущие три попытки также не увенчались победами.

В сезоне 2020/21 барьер ПСЖ оказался для «Баварии» непреодолимым - 2:3, 0:1. Через год немцам преградил путь «Вильярреал» - 0:1, 1:1. Прошлогодние игры с «Манчестер Сити» (0:3, 1:1) тоже оказались неудачными.

Отметим, что ответный матч «Бавария» проведет против «Арсенала» 17 апреля на «Альянц Арене».

İdman.biz