Роналду снова без трофея. Он замахнулся на судью и заставил трибуны хлопать арбитру! - ВИДЕО

«Аль-Хиляль» с Малкомом не пустил «Аль-Наср» в финал Суперкубка Саудовской Аравии. И заставил Криштиану психануть.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» встретились в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Это третья встреча команд за последний год. В Клубном кубке арабских чемпионов сильнее оказался «Аль-Наср», а в саудовской лиге победу одержал «Аль-Хиляль». Чем завершился новый матч двух грандов?

Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . 1/2 финала

09 апреля 2024, вторник. 00:30

Аль-Хиляль (Эр-Рияд) - Аль-Наср (Эр-Рияд) - 2:1

1:0 Аль-Давсари – 61' 2:0 Малком – 72' 2:1 Мане – 90+9'

Удаления: нет / Роналду – 86'

В стартовых составах команд оказались почти все звёзды: Криштиану Роналду, Сергей Милинкович-Савич, Малком, Садио Мане, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Марсело Брозович и Эмерик Лапорт. Количество крутых имён на квадратный метр зашкаливает! Не было только форварда «Аль-Хиляля» Александра Митровича: у него повреждение подколенного сухожилия.

Команды начали встречу активно, обмениваясь полумоментами. Первый удар Роналду случился на шестой минуте. Криштиану пробил низом метров с 25 - получилось слабо. А вскоре он с переступом из лучших времён продрался к краю вратарской, но с острого угла пробил вдоль ворот. Лучший момент на старте у «Аль-Хиляля» появился на 14-й минуте. Красивый удар с лёта нанёс Аль-Булайхи с разворота, да ещё и в противоход! Но голкипер «Аль-Насра» Оспина сложился и отвёл угрозу. Затем у Роналду снова возник момент: на 17-й минуте мяч коряво отскочил от Мане, но прямо на португальца. Криштиану мощно зарядил по воротам, попав прямо во вратаря «Аль-Хиляля» Боно.

«Аль-Наср» в первом тайме в целом выглядел инициативнее. Чаще команда Луиша Каштру создавала контратаки, но они были перспективными. Малкома же не было видно. Хотя на 37-й минуте после заброса Невеша он получил мяч в штрафной и пробил в одно касание. Но мимо. В добавленное к первому тайму время наконец-то забил «Аль-Наср»… однако мяч не засчитали. Помешал бесчисленный, уже седьмой по счёту офсайд у команды. Мане загрузил на Роналду, находившийся в явном офсайде Криштиану потянулся, но, как показалось, не коснулся мяча, а замкнул Отавио. Гол не засчитали, прозвучал свисток на перерыв, и Роналду помчал спорить с судьёй. Спорил так горячо, что поджёг остальных и отчасти спровоцировал небольшую стычку на выходе с поля.

Второй тайм начался с момента уже у «Аль-Хиляля», но сменщик Митровича - Абдулла Аль-Хамдан - наглядно показал, почему он лишь второй форвард клуба. Самое интересное за последующие несколько минут - попадание мяча в камеру-паука в центре поля.

А самое веселье началось примерно с середины второго тайма. На 61-й минуте счёт открыл Салем Аль-Давсари. Сергей Милинкович-Савич отдал классный пас на партнёра, после чего полузащитник «Аль-Хиляля» вывалился один на один и переиграл Оспину. 1:0 в пользу соперника - Криштиану расстроен.

Португалец, кстати, не был так заметен. «Аль-Хиляль» успешно закрыл Роналду, не давая тому пространства для угрозы. Зато команда Жорже Жезуша создавала момент за моментом. Сначала Малком приложился издали и угодил в штангу, а на 72-й минуте Аль-Хамдан продрался к воротам «Аль-Насра», но не смог нормально пробить - Оспина забрал мяч. Однако в следующей атаке «Аль-Хиляль» всё же удвоил преимущество: Малком головой замкнул подачу с правого фланга. Закономерный итог ударного отрезка.

Роналду же психовал, понимая, что от него уходит очередной шанс на трофей. Всё это вылилось в эпизод на 86-й минуте. Криштиану зачем-то выставил кулак в защитника «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи, после чего дважды мощно бортанул его в грудь. Судья показал португальцу прямую красную карточку, а Роналду замахнулся и на него… Хорошо, что в итоге форвард опомнился и не ударил арбитра. Но когда Криштиану покидал поле, то устроил концерт. Сначала он демонстративно пожал руку судье, саркастически улыбаясь. А затем показывал большой палец толпе и зрителям, а также хлопал, надеясь, что публика подхватит за ним. И у него получилось! Роналду сделал шоу из своего удаления. Правда, вряд ли это занесут в его великие моменты.

Арбитр добавил ко второму тайму 10 минут. И на 90+9-й минуте «Аль-Наср» отыграл один мяч! Садио Мане разобрался в штрафной «Аль-Хиляля», подарив мини-надежду на чудо. Но времени на второй гол уже не хватило. «Аль-Хиляль» отправился в финал Суперкубка, где сыграет с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема. А Криштиану Роналду остался без трофея. На счету 39-летнего португальца до сих пор всего один титул в Саудовской Аравии - уже упомянутый Клубный кубок арабских чемпионов 2023 года.

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