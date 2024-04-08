Кто заменит Клоппа?

«Ливерпуль» нашел замену главному тренеру Юргену Клоппу.

Как сообщает İdman.biz, команду возглавит Рубен Аморим.

Сообщается, что главный тренер «Спортинга» достиг предварительной договоренности с «Ливерпулем». С португальским специалистом подпишут трехлетний контракт. Стороны согласовали все детали финансовых вопросов.

Отметим, что с 2020 года «Спортинг» под руководством Аморима дважды выигрывал чемпионство и кубок страны.

В текущем сезоне лиссабонский клуб является лидером чемпионата с 71 очком.

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