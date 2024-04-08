Решающие недели в карьере Кейна, Гризманна, Мбаппе и Беллингема. Многие звёзды не выигрывали Лигу чемпионов

Никогда не держали ценный кубок в руках.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Харри Кейн («Бавария», 30 лет)

В десятке лучших игроков топ-5 по средним оценкам лидирует именно Харри. У него 32 гола и 7 ассистов в 28 матчах Бундеслиги. Новый двигатель «Баварии» попал в бракованный на заводе немецкий автомобиль, такое тоже случается. Суперкубок, Кубок Германии и Бундеслигу команда Тухеля не выиграет. «Байеру» нужна одна победа для досрочного титула. Но Кейн понимает, что надо драться в Лиге чемпионов. Шансы невысокие, «Арсенал» крутой соперник. Но Харри знаменит хорошей игрой в дерби Северного Лондона, для него это знакомый оппонент.

Джуд Беллингем («Реал», 20 лет)

«Баварии» надо одолеть «Арсенал», а у «Реала» задача не легче - пройти действующего обладателя трофея из Манчестера. Беллингем отказался от приглашений Гвардиолы и выбрал «Реал». Анчелотти сразу встроил «десятку» в игру своей команды, однако после яркого дебюта юный Джуд чаще играет не так мощно и результативно, как осенью. Но у Беллингема не только голевые задачи. Против «Манчестер Сити» Джуду нужно раздавать результативные передачи и быть эффективным в атаке. Но юный хавбек не забивал с середины февраля.

Килиан Мбаппе (ПСЖ, 25 лет)

Мбаппе может считать себя лучшим игроком мира прямо сейчас. Конечно, по уровню формы француз время от времени уступает Кейну или Беллингему, но Килиан чемпион мира, фаворит будущего кубка Европы. Пересидел в Лиге 1, что очевидно. Зато по мастерству точно не ниже Холанда, который уже выиграл Лигу чемпионов, но столкнулся с критикой в новом сезоне. Мбаппе выше многих даже из этого списка. Когда Килиан в ударе, то его нереально остановить. ПСЖ нужен ещё один финал, а Мбаппе – первая победа в ЛЧ.

Джамал Мусиала («Бавария», 21 год)

Юный парень не застал успех Флика и Левандовски в ковидные времена. Мусиала дебютировал в еврокубках после победы Нойера над форвардами ПСЖ. А сейчас от Джамала прямо зависит успех «Баварии» в поединках против опасного «Арсенала». У «канониров» очередь из желающих впервые выиграть Лигу чемпионов. Но Мусиала, который выбрал сборную Германии, отказав команде Англии, планирует ударную весну и лето. Нужно становиться лидером «Баварии» и команды Нагельсманна.

Букайо Сака («Арсенал», 22 года)

Классный правый вингер, один из многих достойных игроков «канониров», которые по итогу перевоплощения – компанию неудачников сделали одной из самых мощных команд мира, заслужил подержаться за блестящий кубок. «Арсенал» не имеет опыта побед в серьёзных еврокубках, поэтому даже «Бавария», невзирая на внутренние поражения, в состоянии навязать Артете борьбу. Но если Сака будет царить на своём фланге, то шансы «канониров» сыграть против Гвардиолы или Анчелотти вырастут.

Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 34 года)

У «Боруссии» Дортмунд почти у всех нет победы в Лиге чемпионов. Только защитники Хуммельс и Зюле выигрывали с «Баварией» в разных сезонах. Ройс не уехал в Мюнхен или зарубежный гранд. Поэтому невезучий Марко, который часто маялся с травмами, понимает – впереди последний шанс на большой финал. Клубу из Дортмунда повезло со жребием, «Атлетико», парижане и каталонцы не сильнее, чем соперники из другой части сетки. Но немцы аутсайдеры, так что шансы Ройса на триумф пока теоретические.

Деклан Райс («Арсенал», 25 лет)

В прошлом сезоне поднял над головой кубок Лиги Конференций, а теперь после перехода из «Вест Хэма» в «Арсенал» надеется на ещё один европейский финал. Райс среди лучших футболистов сезона, один из главных центральных полузащитников планеты. Родри из «Манчестер Сити» опытнее и порой ещё круче, но чужая сила не отменяет плюсы Деклана. Оказался игроком экстра-класса, что можно было проверить только в составе одного из борцов за чемпионство в АПЛ.

Ламин Ямаль («Барселона», 16 лет)

Сенсация нового сезона. Ребёнок, которого ПСЖ мечтает забрать у «Барселоны», воспользовавшись финансовыми проблемами каталонцев. Юный вингер не может работать как опытные Гюндоган или Левандовски, не допуская пауз, но в шестнадцать лет подросток легко проходит взрослых соперников. Если Ямаль поможет «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов, то это будет большой сенсацией. Тогда «десятку» Месси точно отдадут именно ему. Ламин в центре внимания.

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, 25 лет)

Сейчас нет ярко выраженного главного голкипера в мире, но по характеристикам лучший игрок Евро-2020 точно среди фаворитов. Доннарумма застрял в ПСЖ, но если «Ювентус» летом возглавит интересный тренер Мотта из «Болоньи», то запросит у боссов гранда из Турина подписание ещё одного Джанлуиджи. Наследник Буффона хорош, но настоящий тест пройдёт в плей-офф Лиги чемпионов, где его команда – формальный фаворит в четвёрке. Только ПСЖ лидирует в своей национальной лиге, Симеоне, Терзич и Хави уступали дома чаще.

Антуан Гризманн («Атлетико», 33 года)

Один из лучших игроков сезона в Лиге чемпионов. У Гризманна шесть голов, делит первое место с другими знатными снайперами. Но из этой четвёрки только у Холанда есть победа в Лиге чемпионов. Кейн, Мбаппе и Гризманн не поднимали ушастый кубок над головой. Антуан понимает, что в 33 года у него не осталось так много времени, как у Беллингема и Мусиалы, чтобы верить в финал через год или два. Поэтому «Атлетико» должен отдать все силы прямо сейчас, а Гризманн включить режим плеймейкера, который играет по всему полю. Проход «Интера» подарил Антуану исторический шанс. Но на клубном уровне Гризманну не везёт. У него даже нет победы в национальной лиге.

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