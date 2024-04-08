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Серхио Рамос может стать одноклубником Месси

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2024 20:08
Серхио Рамос может стать одноклубником Месси

Турецкий инсайдер Экрем Конур сообщил о том, что испанским защитником "Севильи" Серхио Рамосом интересуются два клуба из МЛС.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", речь идёт об американских "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами", - командах, представляющих Юг США.

"Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами" интересуются 38-летним испанским игроком Серхио Рамосом", - написал Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Куда именно вероятнее всего может перейти Рамос - в клуб из Калифорнии или Флориды - пока неизвестно.

Рамос вернулся в "Севилью" минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провёл за андалусийцев 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился cемью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 4 млн.

İdman.biz

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