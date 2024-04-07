Немного иной Хёнесс. Станет ли он следующим звездным молодым тренером?

Успехи специалиста со скромной командой привлекли внимание в немецких и европейских топ-клубах

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Его фамилия, безусловно, всем знакома, однако как тренер Себастьян Хёнесс остается относительно новой фигурой среди топовых наставников клубов Германии, пишет автор ESPN Константин Экнер.



«Штутгарт» занимает третье место в Бундеслиге, а усилия Хёнесса со скромной командой привлекли внимание в немецких и европейских футбольных кругах.

Настолько, что вплоть до прошлого месяца, когда он продлил свой контракт, Хёнесс даже был связан слухами с должностью наставника мюнхенской «Баварии», которая вскоре должна была стать вакантной. Кажется неизбежным, что однажды он вернется в свой родной город и клуб, где его дядя Ули Хёнесс правил в качестве генерального менеджера в течение трех десятилетий и до сих сохранил влияние.

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У 41-летнего Себастьяна была не такая успешная игровая карьера, как у Ули или его отца Дитера, который также играл за «Баварию» и долгое время работал спортивным директором в берлинской «Герте», а также некоторое время работал в «Вольфсбурге». Не добившись успехов на поле, Себастьян Хёнесс завершил игровую карьеру в возрасте 27 лет и сосредоточил свои усилия на тренерской работе, начиная с местного берлинского клуба «Герта Целендорф» и молодежной академии «РБ Лейпциг», прежде чем присоединиться к «Баварии».

В памяти автора этого текста запечатлено время Хёнесса во главе резервной команды «Баварии», во время которого он одержал победу в третьем дивизионе Германии — подвиг, не имеющий аналогов ни в одной другой резервной команде на сегодняшний день. Однако согласно правилам резервным командам не разрешается переходить во 2-ю Бундеслигу.

Во время своего пребывания в должности Хёнесс в первую очередь сосредоточился на подготовке молодых талантов к потенциальному вызову в состав выступающей в Бундеслиге основной команды «Баварии». Тем не менее, ему удалось создать конкурентоспособную команду, которая более чем успешно выстояла против более опытных соперников. На протяжении сезона 2019/20 относительно неопытный тренер часто командами с бровки руководил своими игроками на поле, давал указания и подбадривал их.

Перенесемся на четыре года вперед, и Хёнесс стал гораздо более спокойной личностью на бровке, при том что теперь он находится перед значительно большими толпами болельщиков.

«Баланс важен. Мы говорим о футболе. Эмоции — его часть», — сказал он однажды. «Но что также является частью этого процесса, так это умение проявлять аналитический подход в нужный момент, быть бесстрастным и находить правильное сочетание».

Хёнесс не так откровенен, как его знаменитый дядя, который никогда не уклонялся от словесной войны, пока был влиятельным лицом в «Баварии». Себастьян излучает более спокойную уверенность в своей работе и способностях своих игроков, хотя под его уравновешенным поведением всегда скрывается огонь.

«Каждый проживает свои эмоции по-разному», - сказал Лотар Маттеус, игравший за «Баварию» под руководством Ули. «Я считаю, что Себастьян может стать очень эмоциональным, если ему что-то не нравится».

Тем не менее, немецкие СМИ изображали Себастьяна как «немного другого Хёнесса», как однажды заявило Sky Germany.

Восхищение Де Дзерби

Всех членов семьи Хёнессов объединяет тяга к величию. Они не хотят просто быть частью Бундеслиги, они хотят ею управлять. Дебют Себастьяна в высшем дивизионе Германии состоялся благодаря «Хоффенхайму», который дал многообещающему тренеру шанс после его триумфа в третьем дивизионе. Это был довольно рискованный шаг, и Хёнесс по сей день благодарен за шанс управлять амбициозной командой из региона Крайхгау.

Покинув «Хоффенхайм» в 2022 году, он начал новую главу в «Штутгарте» после 10-месячного перерыва. По прибытии он столкнулся с серьезными проблемами: клуб болтался в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги, но Хёнесс каким-то образом сумел перевернуть ситуацию.

Как однажды выразился вратарь Фабиан Бредлоу, ссылаясь на комиксы об Астериксе: «[Хёнесс] — Гетафикс, и у него есть волшебное зелье». Бредлоу добавил более серьезным тоном: «У меня такое ощущение, что все поддерживают его. Даже те некоторые, кто прятал голову в песок, потому что думали, что все равно не будут играть, снова в строю».

«Штутгарт» выбрался из зоны вылета и в конечном итоге спасся, победив «Гамбург» в стыках за право выступления в Бундеслиге, но мало кто ожидал, что за этим последует такой взлет, что они будут бороться за места в Лиге чемпионов.

Они может и являются трехкратными чемпионами Бундеслиги, но после многих лет плохого управления «Штутгарт» не обладает большим бюджетом. В каком-то смысле они стали «Брайтоном» Бундеслиги, и это сравнение выбрано не случайно. Хёнесс черпает вдохновение из футбольной философии и тактического подхода тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, которого Хёнесс посетил после окончания своего пребывания в «Хоффенхайме».

«Роберто Де Дзерби входит в число тех тренеров, за играми которых я внимательно слежу и которые меня вдохновляют», — сказал Хёнесс в прошлом году. Его восхищение, кажется, заходит так далеко, что можно найти много общего в том, как «Штутгарт» играет в обороне и пытается расставить ловушки для соперников. Они часто вытягивают защищающуюся команду к свой штрафной площади, а затем противодействуют высокому прессингу быстрыми передачами с участием центральных защитников и полузащитников, прежде чем отправить мяч вперед к нападающим.

«Штутгарт», как и многие другие команды Бундеслиги, мог бы сосредоточиться на защите в компактной структуре и попытках организовать контратаки, полагаясь скорее на реагирование, чем на упреждение. Их уязвимости в обороне проявились в матче с «Хайденхаймом», когда соперник организовал замечательный камбэк, превратив отставание со счетом 0:2 в преимущество 3:2 с помощью двух быстрых контратак, обе безжалостно завершенных Тимом Кляйндинстом. Тем не менее, под руководством Хёнесса «Штутгарт» постоянно демонстрирует атакующий футбол, который является одновременно убедительным и эффективным, о чем свидетельствует окончательный счет в тот день - 3:3.

«У "Штутгарта" есть тренер Себастьян Хёнесс, который по своему характеру идеально подходит команде», — сказал Томас Хитцльспергер, бывший игрок «Штутгарта» и генеральный директор клуба. «Люди в восторге от того, как он позволяет своей команде играть в футбол, тем более, что прошло много лет, в течение которых особо нечего было праздновать. Болельщиком "Штутгарта" снова стало весело быть».

Хитцльспергер даже сравнил нынешний «Штутгарт» с командой 2007 года, когда он, Сами Хедира, Марио Гомес и другие привели ее к их последнему титулу в Бундеслиге. «Процессы (на поле) были отработаны до автоматизма, и мы играли с удовольствием», — сказал он. «Сейчас "Штутгарт" снова находится в похожей фазе».

Преодоление финансовых ограничений «Штутгарта»

Хёнесс возглавил клуб почти год назад, и его работа стала историей успеха, особенно с учетом финансовых ограничений, которые есть у «Штутгарта» как клуба. Им пришлось отпустить Константиноса Мавропаноса и Ватару Эндо во время летнего трансферного окна, причем последний перебрался в «Ливерпуль» всего за две недели до его завершения.

С другой стороны, Хёнессу вместе с широко уважаемым спортивным директором Фабианом Вольгемутом и председателем правления Александром Верле удалось привлечь новые таланты, в первую очередь нападающего Дениса Ундава, а также левого защитника Максимилиана Миттельштадта и полузащитника Анджело Стиллера.

Интересно, что Миттельштадт, как и нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, в определенные моменты своей карьеры считался неудачником. Уроженец Берлина Миттельштедт так и не реализовал свой истинный потенциал за девять сезонов в клубе своего родного города «Герта». Всего через девять месяцев после переезда в Штутгарт он был вызван Юлианом Нагельсманом в сборную Германии и имеет реальный шанс выйти в стартовом составе на Евро-2024. Двадцативосьмилетний Гирасси на данный момент забил 24 гола в 22 игре чемпионата и привлек большое внимание клубов Премьер-лиги.

Игрок сборной Гвинеи, скорее всего, покинет «Штутгарт» этим летом, а будущее Ундава, который также только что дебютировал за сборную Германии, остается неопределенным, поскольку он арендован у «Брайтона». Если «Штутгарт» впервые с 2010 года выйдет в Лигу чемпионов, сумма выкупа, чтобы сделать аренду Ундава постоянным трансфером, увеличится до 20 миллионов евро. «Штутгарт» уже сделал один шаг на трансферном рынке на следующий сезон, подписав Ника Вольтемаде - еще одного несколько недооцененного нападающего, который в свои 22 года ищет своего большого прорыва в Бундеслиге - из бременского «Вердера».

Когда Хёнесс продлил свой контракт со «Штутгартом» до 2027 года, он, должно быть, знал, что следующий сезон может оказаться намного сложнее, поскольку ожидания возросли, а его игроки пользуются таким высоким спросом на трансферном рынке. В каком-то смысле он и Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера» находятся в одной лодке, поскольку эта пара не поддалась потенциальным приглашениям из более крупных клубов. Вместо этого они оба остаются на месте, зная, что в следующем сезоне дела могут пойти под откос.

Неясно, повлияют ли на Хёнесса и его команду такие высокие ожидания. Известный своей непоколебимой целеустремленностью, он может просто продолжать выполнять свои обязанности и настойчиво требовать от руководства клуба предоставить ему и Вольгемуту финансовую поддержку, необходимую для поддержания конкурентоспособности после сезона 2023/24.

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