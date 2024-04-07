Худший год в карьере Куртуа: травмы, скандалы, неопределенность

Рассказываем о непростом периоде карьеры у бельгийца.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Мадридскому «Реалу» в текущем сезоне не повезло с травмами. Сразу 3 важных игрока получили разрыв крестообразных связок и выбыли из строя на длительный период. В этот список вошли Давид Алаба, Эдер Милитао и Тибо Куртуа. Двое последних должны были вернуться на поле в конце марта или начале апреля, но большое возвращение удалось только одному из них. Милитао уже сыграл несколько минут после травмы, в то время как Куртуа повезло гораздо меньше. Причем череда неудач бельгийца тянется еще с прошлого года.

Куртуа никогда не был скромным и застенчивым парнем. Тибо без проблем включал себя в список лучших вратарей мира и, естественно, требовал соответствующего отношения к себе. Но, видимо, не всегда его получал. В июне 2023 года голкипер «Реала» стал участником большого скандала, самовольно покинув расположение сборной Бельгии. У футболиста случился открытый конфликт с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско, который старше его всего на 7 лет. Частный разговор между сторонами быстро стал достоянием общественности.

Куртуа покинул расположение сборной Бельгии перед матчем против Эстонии. Новость была настораживающей, поскольку никто не знал точную причину отъезда игрока. Все ждали пресс-конференцию Тедеско, во время которой он должен был пролить свет на ситуацию. И он сделал это в полной мере. Специалист открыто заявил, что футболист самовольно покинул сборную, и даже рассказал, почему. По словам Тедеско, Куртуа не понравилось то, что капитаном команды в матче против Австрии был Ромелу Лукаку, а не он. При этом, Тибо должен был получить повязку на поединок против Эстонии.

Тедеско был поражен поведением Куртуа. Того, в свою очередь, шокировало решение тренера вынести ситуацию в публичную плоскость. Голкипер «Реала» подтвердил, что ситуация с капитанской повязкой его действительно расстроила. При этом он подчеркнул, что покинул сборную из-за травмы колена. Тедеско не смог подтвердить эту информацию. Более того, специалист дал понять, что соврет, если скажет, что дело было в травме. Тренер настаивал на том, что его подопечный лжет.

Тедеско попал в неприятную ситуацию, затеяв публичный скандал с одним из лучших вратарей мира. Это был серьезный вызов для молодого специалиста. Но, к счастью для тренера, его поддержали как бывшие, так и действующие игроки. Филипп Альбер принял сторону Тедеско. По его мнению, любой футболист, который нарушает дисциплину, должен быть наказан, независимо от статуса. Позже на партнера по сборной «наехал» Янник Карраско. Бельгиец подтвердил, что конфликт разгорелся в том числе и из-за капитанской повязки, и выразил разочарованием действиями голкипера.

После матчей сборных ситуация поутихла, хотя конфликт никуда не делся. Куртуа сосредоточился на подготовке к сезону в составе «Реала», но это ни к чему хорошему не привело. За несколько дней до старта нынешней кампании основной голкипер «сливочных» получил разрыв крестообразной связки колена – травму, которая перечеркнула еще не начавшийся сезон. Было понятно, что бельгиец вернется на поле в лучшем случае весной. «Бланкос» решили перестраховаться, арендовав у «Челси» Кепу Аррисабалагу, хотя, как показало время, это решение было необязательным. Андрей Лунин очень хорошо справляется с ролью первого номера «Реала».

У Куртуа начался период восстановления, во время которого он снова вляпался в скандал. В конце 2023 года Тибо публично заявил, что не сыграет на чемпионате Европы. Свое решение футболист аргументировал тем, что не будет на 100% готов к турниру, даже если и вернется на поле по ходу сезона. Тедеско отреагировал на это заявление по просьбе журналистов. Специалист дал понять, что был готов включить Куртуа в заявку на Евро, но раз игрок сам отказался от сборной, то так тому и быть. Было сделано еще одно заявление не в пользу голкипера «Реала».

Куртуа ответил Тедеско через соцсети, намекая на то, что тренер лжет, обвиняя его в нежелании играть за сборную. Тем временем Тибо восстанавливался с опережением графика и у него действительно были шансы сыграть на Евро. В середине марта бельгиец уже тренировался вместе с Милитао в общей группе «Реала». Ожидалось, что оба игрока примут участие в матче против «Атлетика», который состоялся 31 марта. Но на поле появился только один из них. Голкипер «Реала» снова получил травму, на этот раз повредив мениск.

После этого разговоры о чемпионате Европы прекратились. Теоретически Куртуа может появиться на поле в мае, но это не повлияет существенно на общую ситуацию. А она такова, что бельгиец пропускает потенциально чемпионский сезон «Реала», а вместе с ним и континентальное первенство. И кто знает, сыграет ли он на следующем чемпионате Европы, когда ему будет уже 35 лет. Да и ближайшие перспективы в сборной Бельгии у Куртуа не радужные.

Бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт с Тедеско после того, как он вывел команду на Евро без единого поражения. Поддержка тренера со стороны руководства сборной очевидна. В «Реале» Куртуа, скорее всего, вернется на позицию первого номера. Как бы сильно не провел Лунин текущий сезон, в Мадриде все равно больше доверяют бельгийцу. Да и просто не верится, что вратарь такого уровня согласится сидеть на скамейке запасных.

Может, в следующем сезоне Лунина будут выпускать на поле чаще, чем в предыдущие годы, но маловероятно, что он полноценно займет место Куртуа. Это понимают и в клубе. Согласно последним новостям, «сливочные» хотят продлить контракт с украинским голкипером, но согласятся и на его продажу, если он сам об этом попросит. Что касается Куртуа, с уходом Роберто Мартинеса его позиции в сборной ослабли. Это значит, что международное будущее футболиста гораздо более спорное, чем клубное.

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