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Переговоры об участии Месси в Олимпийских Играх продолжаются

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2024 15:47
Переговоры об участии Месси в Олимпийских Играх продолжаются

Футболист Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси может принять участие в Олимпийских Играх Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной U-23 Хавьер Маскерано.

Он отметил, что хотя участие в Париж-2024 37-летнего форварда, который этим летом сыграет в Кубке Америки в составе основной сборной, кажется маловероятным, переговоры продолжаются:

"Я разговаривал с ним, мы отправили официальное предложение присоединиться к нам на Олимпийских играх. Наши переговоры все еще продолжаются. У нас есть время до Парижа-2024. Но надо учитывать, что Кубок Америки пройдет в июне-июле. Поскольку футбольный турнир Олимпиады стартует 24 июля, Месси придется участвовать в двух крупных турнирах подряд».

İdman.biz

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