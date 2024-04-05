Хаби Алонсо остается в "Байере". И это правильное решение

Оцениваем выбор специалиста.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Будущее Хаби Алонсо было одной из самых интригующих тем последних нескольких месяцев. За время работы в «Байере» он зарекомендовал себя хорошим специалистом с большими перспективами. Если испанец приведет «фармацевтов» к историческому чемпионству, что вероятно на 99%, его позиции на рынке тренеров еще сильнее укрепятся. «Байер» под руководством Алонсо смотрится очень хорошо и нет ничего странного в том, что им интересуются топ-клубы.

Изначально Хаби связывали с мадридским «Реалом». Однако «сливочные» продлили контракт с Карло Анчелотти, после чего слухи поутихли. Позже стало известно, что в назначении специалиста всерьез заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария». Оба клуба теряют тренеров. «Красные» ищут замену Юргену Клоппу, а мюнхенцы - Томасу Тухелю. Алонсо выступал во всех этих клубах, будучи игроком. У него была реальная возможность возглавить топ-клуб после пока что гипотетического чемпионства с «Байером», но он решил остаться в Леверкузене. И это правильно.

«Ливерпуль»

Клопп ошарашил заявлением об уходе из «Ливерпуля» по окончании текущего сезона. Это стало неожиданной новостью. Букмекеры сразу начали принимать ставки на тренеров, которые займут место Юргена. Хотя все понимают, что это будет непросто. Клопп проводит девятый год во главе «красных». Именно с ним и ассоциируется современный «Ливерпуль». Вместе с немцем из «Энфилда» уйдет целая эпоха. Начинать новую историю после чемпионства, а также финалов и победы в Лиге чемпионов будет очень непросто.

Алонсо в свое время провел 5 лет в «Ливерпуле». Хаби свой человек на «Энфилде», но это еще ничего не гарантирует. В топ-клубе главное – результат. К тому же заменить эпохального тренера – невероятно трудная задача. Унаи Эмери попытался заменить Арсена Венгера в «Арсенале», а Дэвид Мойес возглавил «Манчестер Юнайтед» после Алекса Фергюсона. Оба специалиста провели не лучшие периоды карьеры во время работы в вышеуказанных топ-клубах, а у них на тот момент уже было больше опыта работы, чем у Алонсо сейчас.

Заменить Клоппа будет очень трудно по всем параметрам: результатам, качеству работы, атмосфере в раздевалке. Давление будет серьезным. К тому же вслед за Юргеном «Ливерпуль» могут покинуть несколько важных игроков. Будет сложно, и не факт, что Хаби к этому готов. Любой, кто придет на смену Клоппу, столкнется с серьезным прессингом, а перестройка не будет ни отговоркой, ни оправданием. Молодому специалисту, такому как Алонсо, разумнее было бы переждать весь этот «послеклопповский» шторм и возглавить команду в другое, более подходяще время. Идти к мерсисайдцам сейчас - значит, слишком рисковать.

«Бавария»

У «Баварии» похожая ситуация в плане больших изменений в клубе. Мюнхенцы официально объявили, что Тухель покинет свой пост по окончании сезона, который пока что складывается очень слабо для «рекордмайстра». «Бавария» рано вылетела из Кубка Германии и практически потеряла шансы на чемпионство. Единственная надежда мюнхенцев - Лига чемпионов, но и там свои нюансы. Мало кто сомневался, что «рекордмайстер» пройдет «Лацио» даже в разобранном состоянии, но матчи с «Арсеналом» - совсем другое дело.

В настоящее время «Бавария» занимается поисками нового тренера. Это очень важная тема, от решения которой зависит много вопросов, в том числе и будущее сразу нескольких игроков. Не секрет, что Алонсо был одним из приоритетных кандидатов для мюнхенцев. Хаби 3 года выступал на «Альянц-Арене» и там же завершил карьеру. Вряд ли кто-то в Мюнхене скажет плохое слово о молодом специалисте, даже если он лишит «рекордмайстер» очередного титула.

Тут дело в другом. «Хороший человек» - это не профессия, как и «свой парень». Это могут доказать Нико Ковач, Оливер Кан, Хасан Салихамиджич и другие бывшие игроки «Баварии». Кто бы ни возглавил мюнхенский клуб, давление будет колоссальным. В Германии не так много клубов с мировым именем, поэтому действия тренера «Баварии» будут тщательно анализироваться со всех сторон. Один проигранный матч «рекордмайстра» - очень плохо, два - катастрофа. Опять же, нужно ли это Алонсо сейчас? Как и в «Ливерпуле», в «Баварии» многие вопросы остаются нерешенными. Плюс мюнхенский клуб очень неспокойный. Тут нужно обладать железным авторитетом, чтобы приструнить звезд мирового масштаба. Не факт, что Хаби подходящий тренер для «Баварии» прямо сейчас, несмотря на его прошлое.

«Байер»

Еще на протяжении игровой карьеры Алонсо ценили за ум и рассудительность. Судя по всему, Хаби остается таким и сейчас. Несколько дней назад специалист официально заявил, что останется в «Байере» еще как минимум на один сезон. Испанец чувствует себя на своем месте - и этим все сказано. Он хочет развиваться сам и развивать свою команду, несмотря на то, что она уже проводит успешный сезон. Чемпионство - хорошо. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» самоустранились из чемпионской гонки, а «Штутгарт» и «РБ Лейпциг» пока еще недостаточно хороши для достижения столь высоких целей. Но самое сложное - впереди.

Многие именитые тренеры утверждают, что добраться до вершины тяжело, но еще труднее на ней остаться. «Бавария» в следующем сезоне не будет повторять нынешних ошибок. Мюнхенцы будут решительно настроены вернуть себе титул. Возможно, «Боруссия» и «Лейпциг» что-то придумают и выйдут на новый уровень. Выиграть чемпионство и уйти победителем - это вариант. Так поступил, например, Лучано Спаллетти и никто его не винит, кроме президента «Наполи». Но настоящим испытанием для Алонсо станет попытка защиты титула и удачное выступление в Лиге чемпионов. «Байер» сейчас очень хорош, но этой команде еще есть к чему стремиться, и ей точно нужен нынешний наставник.

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