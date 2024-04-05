"Ливерпуль" стал лидером, голевое шоу в Лондоне - ВИДЕО

Последние игры 31-го тура английской премьер-лиги оказались результативными.

Как сообщает İdman.biz, в двух матчах было забито 10 голов.

«Ливерпуль» вернул себе лидирующие позиции, одержав победу дома. «Красные» обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1.

«Челси» повел со счетом 2:0 в первые 20 минут игры против «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» отыгрались и забили 3 гола. Однако в добавленные к основному времени минуты «Челси» забил 2 гола и одержал победу со счетом 4:3.

Палмер оформил хет-трик в составе лондонцев. Решающие голы он забил на 90+10 и 90+11 минутах.

Английская Премьер-лига

31-й раунд

«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:1

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3

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