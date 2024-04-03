Что смотреть в апреле: Четвертьфиналы Лиги чемпионов, Эль-Класико и миланское дерби

Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в апреле



Март был насыщенным, и он дал нам много увлекательных событий, за которыми нужно было следить, поскольку мы вступаем в предпоследний месяц европейского футбольного сезона 2023–2024 годов.



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Грузия квалифицировалась на Евро-2024. Чемпионская серия мюнхенской «Баварии» практически прервалась (и они даже не переманили ответственного за это тренера). «Манчестер Сити» не только не взял под контроль титульную гонку АПЛ, а сделал противоположное. Мы получили довольно однобокую жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов (и еще один «Dos a Cero» между США и Мексикой).

Апрель подарит нам полуфиналистов Лиги чемпионов и несколько финалистов внутренних кубков из низшего дивизиона. Вероятно, он определит чемпионов в испанских, немецких, итальянских и французских титульных гонках. Он также может внести некоторую ясность в эпическую трехстороннюю борьбу за титул Премьер-лиги между «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити», не говоря уже о гонках за места в Лиге чемпионов и за выживание.

Пришло время еще раз разложить все по полочкам. Соревнование за соревнованием, ESPN представляет пять или около того крупнейших матчей особенно важного месяца.

Еврокубки УЕФА

9 и 17 апреля: «Арсенал» — «Бавария» (Лига чемпионов)

9 и 17 апреля: «Реал» — «Манчестер Сити» (Лига чемпионов)

10 и 16 апреля: «Атлетико Мадрид» — «Боруссия Дортмунд» (Лига чемпионов)

10 и 16 апреля: «ПСЖ» — «Барселона» (Лига чемпионов)

11 и 18 апреля: «Байер» из Леверкузена — «Вест Хэм» (Лига Европы)

Как будто произошла ошибка при посеве. Если вы перечислите четвертьфиналистов Лиги чемпионов по их текущему рейтингу ClubElo.com, вы получите №1. «Манчестер Сити», №2. «Реал Мадрид», №5. «Арсенал», №6. «Бавария», №8. «ПСЖ», №9. «Барселона», №11. «Боруссия» Дортмунд и №14. «Атлетико». Это также четвертьфинальные пары. Две лучшие команды играют друг с другом в четвертьфиналах вместе с двумя следующими лучшими и так далее, а четыре лучшие команды находятся в одной половине сетки. Это будет гарантировать нам наличие выскочки-финалиста - или того, кого в наши дни в европейском футболе называют выскочкой - а также будет гарантией того, что наиболее качественные матчи плей-офф происходят в четвертьфиналах.

Быть по сему. Матч «Сити» против «Реала» даст нам всю техничность, таланты и тактический контраст, которые мы только можем пожелать. «Арсенал» против «Баварии» станет захватывающей битвой между прагматичной командой «канониров», стремящейся к своему первому полуфиналу Лиги чемпионов за 15 лет, и командой «Баварии», которая выигрывает битву по xG примерно так же хорошо, как и всегда, но, хм, проклята. Матч «ПСЖ» против «Барсы» дает нам две горячие команды и повод вспомнить «Ремонтаду». «Боруссия» против «Атлетико» подарит нам два очень домашних матча и явного аутсайдера в полуфинале.

Тем временем в Лиге Европы мы видим последний выпуск шоу «Проиграет ли когда-нибудь "Байер" из Леверкузена?». Подвиги на последних минутах в последнее время стали привычкой для них, и команда Хаби Алонсо по-прежнему претендует на требл.

Англия

6 апреля: «Норвич» — «Ипсвич Таун» (Чемпионшип)

7 апреля: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (Премьер-лига)

14 апреля: «Арсенал» — «Астон Вилла» (Премьер-лига)

21 апреля: «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед» (Кубок Англии)

28 апреля: «Тоттенхэм» — «Арсенал» (Премьер-лига)

И букмекеры, и Пеп Гвардиола сходятся во мнении: «Ливерпуль», опережающий «Арсенал» на два очка и «Манчестер Сити» на три очка, на данный момент является фаворитом на титул в Премьер-лиге. Но рейтинги Opta Power показывают, что «Сити» по-прежнему остается лучшей командой в мире, а «Арсенал» уверенно остается лучшей командой с начала 2024 года.

Последние три месяца:

— «Арсенал»: 2,78 очка за игру, +1,88 разница xG за матч.

— «Ливерпуль»: 2,50 очка за игру, +1,56 xGD

— «Манчестер Сити»: 2,40 очка за игру, +1,07 xGD

В этом году «канониры» даже набрали четыре очка в очных матчах против этих двоих соперников: «Сити» набрал два очка, а «Ливерпуль» — только одно.

Другими словами, хотя до конца гонки осталось всего девять матчей, вы все равно можете ожидать любого исхода. Кого бы вы ни считали фаворитом, на вашей стороне твердая логика. Три команды уже не будут играть друг с другом, но между визитом «Ливерпуля» и на «Олд Траффорд» (где «красные» проиграли в Кубке Англии всего пару недель назад), «Арсеналом», играющим с «Виллой», занимающей четвертое место, и «Шпорами», идущими пятыми, а также «Манчестер Сити», также принимающим «Виллу», возможностей для сюжетных поворотов еще предостаточно. Между тем, в выходные 21 апреля у нас есть одна из многих возможностей для команды низшего дивизиона (в данном случае «Ковентри Сити» Хаджи Райта) выйти в финал кубка.

Говоря о низших дивизионах, стоит отметить, что (а) «Лестер», «Лидс» и «Ипсвич» на данный момент идут в темпе, в котором они могут набрать как минимум 97 очков в Чемпионшипе, (б) за последние 20 лет только одна из 39 команд, набравших хотя бы 86 очков, не заработала повышение в классе, и (c) поскольку только два первых места дают автоматическое повышение, одна из этих трех команд попадет в генератор случайных результатов, известный как плей-офф за повышения в Англии. Это может быть рекордный финиш сезона во втором дивизионе. Ни у одного из этих трех претендентов нет особенно напряженного апрельского графика, хотя стоит отметить субботнюю поездку «Ипсвича» к идущему на шестом месте «Норвичу».

Германия

2 апреля: «Саарбрюккен» — «Кайзерслаутерн» (Кубок Германии)

6 апреля: «Боруссия Дортмунд» — «Штутгарт»

21 апреля: «Боруссия Дортмунд» — «Байер»

27 апреля: «РБ Лейпциг» — «Боруссия Дортмунд»

27 апреля: «Байер» — «Штутгарт»

После субботних поворотов сюжета - позднего превращения поражения леверкузенского «Байера» со счетом 0:1 от «Хоффенхайма» в победу со счетом 2:1, а также первого домашнего поражения мюнхенской «Баварии» от дортмундской «Боруссии» за десятилетие — магическое число леверкузенцев теперь равно девяти. Если они наберут или «Бавария» потеряет еще девять очков в совокупности, титул будет принадлежать им.

В конце матча «Леверкузен» — «Хоффенхайм» все еще было довольно легко уверить себя в возможном камбеке «Баварии». Если бы «Байер» проиграл «Хоффенхайму», а «Бавария» обыграла «Боруссию», как это обычно бывает, преимущество Леверкузена сократилось бы до семи очков, при этом ему предстоят матчи против идущего четвертым «Дортмунда» 21 апреля, «Штутгарта», занявшего третье место, 27 апреля и «Айнтрахта», идущего на шестом месте, 5 мая. Будет много возможностей уцепиться за титул. Вместо этого «Леверкузен» выдал еще одну порцию волшебства на последних минутах, «Бавария» снова разочаровала, и теперь нас ждет коронация «когда-если-не-сейчас».

Однако даже без особой чемпионской драмы впереди еще много интриг. Битва за четвертое место между дортмундской «Боруссией» и «РБ Лейпцигом» (и, возможно, «Штутгартом», опережающим «Дортмунд» на четыре очка) может дойти до апогея — матчи «Штутгарта» против «Боруссии» и дортмундцев против «Лейпцига» в ближайшие недели очень важны. А команда третьего дивизиона «Саарбрюкен», победитель «Баварии», «Айнтрахта» и «Боруссии» Менхенгладбах в небывалой кубковой серии, пытается выйти в финал Кубка Германии в матче против команды «Кайзерслаутерна», которая вскоре может присоединиться к ним в третьем дивизионе.

Испания

6 апреля: «Атлетик Бильбао» — «Мальорка» (финал Кубка Испании)

13 апреля: «Атлетико Мадрид» — «Жирона»

21 апреля: «Реал Мадрид» — «Барселона»

28 апреля: «Атлетико Мадрид» — «Атлетик Бильбао»

28 апреля: «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»

Хорошо, что гонка за титул в Премьер-лиге настолько захватывающая, потому что она практически единственная, которая у нас есть. В Испании «Реал Мадрид» лидирует с преимуществом в восемь очков за восемь оставшихся матчей и, по рейтингу Opta, на данный момент имеет шансы на титул 98,7%. Комфортная воскресная победа над «Атлетиком», занимающим пятое место, практически положила ей конец, но, эй, нам еще предстоит Эль-Класико, которого мы с нетерпением ждем в апреле.

У нас также очень напряженная борьба за четвертое место — «Атлетико» отстает от «Атлетика» на очко с игрой в запасе (коэффициенты на четверку лучших: «Атлетико» 62%, «Атлетик» 40%) — и в ближайшую субботу мы можем увидеть, как «Мальорка» поднимает кубок. Они встречаются с «Атлетиком» в своем первом финале Кубка Испании после победы со счетом 3:0 над «Рекреативо де Уэльва» в 2003 году. Молодой Самуэль Это'о дважды забил в том матче за «Лос Пиратас».

Италия

3 и 24 апреля: «Фиорентина» — «Аталанта» (Кубок Италии)

22 апреля: «Милан» — «Интер»

22 апреля: «Рома» — «Болонья»

28 апреля*: «Ювентус» — «Милан»

28 апреля*: «Наполи» — «Рома»

(*Расписание матчей Серии А на выходные 27-28 апреля еще не определено.)

Другая страна, та же самая история: «Интер» практически завоевал Скудетто — они лидируют с преимуществом в 14 очков за восемь оставшихся матчей, а их магическое число — 11 очков — но нам еще есть за чем следить дальше в таблице. В пределах трех очков от зоны вылета находятся восемь команд, а учитывая, что в следующем сезоне Италия, скорее всего, получит пятую путевку в Лигу чемпионов, гонка за пятерку лучших выглядит интересно.

Шансы на попадание в пятерку лучших по рейтингу силы Opta:

— «Ювентус» 97% (86% на место в топ-4)

— «Болонья» 87% (60%)

— «Аталанта» 78% (41%)

— «Рома» 31% (11%)

— «Наполи» 3% (0,4%)

— «Лацио» 2% (0,2%)

— «Фиорентина» 1% (0,1%)

Три из этих семи команд пройдут квалификацию в ЛЧ, если действительно будет путевка за пятое место и в то время, как Opta отдает предпочтение «Ювентусу», «Болонье» и «Аталанте», «Рома» в настоящее время удерживает пятое место в таблице — они опережают «Аталанту» на два очка (хотя у «Аталанты» есть игра в запасе) — и проводят важные матчи против идущей четвертой «Болоньи» и занимающего восьмое место «Наполи». Важная победа «Аталанты» над «Наполи» со счетом 3:0 в прошлые выходные в сочетании с довольно легким графиком полным домашних отрезков дает им хорошие шансы в конечном итоге одолеть «Рому» и занять пятое место.

«Аталанте» также предстоит сыграть за Кубок Италии. Это «Аталанта» — «Фиорентина» в одном полуфинале и «Юве» — «Лацио» в другом. Если «Фиорентина», занимающая 10-е место, захочет в следующем году сыграть в Европе третий сезон подряд, это похоже, лучший возможный путь для нее.

Другие турниры

2 апреля: «Лион» — «Валансьен» (Кубок Франции)

6 апреля: «Спортинг» — «Бенфика» (Португальская Примейра)

7 апреля: «Рейнджерс» — «Селтик» (премьер-лига Шотландии)

14 апреля: «Андерлехт» — «Юнион Сен-Жиллуаз» (Бельгийская профессиональная лига)

21 апреля: «Брест» — «Монако» (Французская Лига 1)

Мы преувеличили выше, когда сказали, что Премьер-лига — единственная гонка за титул, которая у нас есть. Возможно, это единственная гонка среди лиг «большой пятёрки» — «ПСЖ» тоже почти готов подвести итоги, хотя битва за второе место между выскочкой «Брестом», «Монако» и, возможно, «Лиллем» напряженная — но у нас назревает несколько потенциальных триллеров чуть ниже «Большой пятерки».

В Португалии «Спортинг» опережает «Бенфику» на одно очко, имея игру в запасе, и в субботу им предстоит встретиться лицом к лицу. В Шотландии воскресное дерби «Старой фирмы» может решить судьбу чемпионства: «Рейнджерс» отстают от «Селтика» всего на одно очко, имея игру в запасе. В мире нет ничего более зрелищного, чем матч «Рейнджерс» — «Селтик» с высокими ставками на кону.

А еще есть Бельгия. В этих ежемесячных обзорах много раз отмечалась борьба «Юнион Сен-Жиллуаза» за титул, и теперь она выходит на финишную прямую. В сезоне 2021/22, только что получив повышение, они возглавили таблицу перед чемпионским плей-офф в Бельгии — четыре лучшие команды поделили свои очки вдвое и сыграли друг против друга по круговой системе, чтобы завершить сезон — но «Юнион» уступил «Брюгге» с разницей в четыре очка.

В сезоне 2022/23 они уже держали руку на трофее за считанные минуты до конца сезона, но проиграли «Брюгге» и стали свидетелями того, как «Антверпен» завоевал свой первый титул за 66 лет. На этот раз в плей-офф они опередили «Андерлехт» на три очка, но увидели, что это преимущество тут же исчезло после поражения от «Генка» со счетом 0:1 в понедельник. Они встретятся со своими соперниками по дерби 14 апреля. Этот матч может решить, закончится ли эта история очередной трагедией.

Кроме того, если вам недостаточно звездного часа клубов из низших дивизионов, описанных выше, «Валансьен» вот-вот вылетит из второго дивизиона Франции, выиграв всего два матча лиги за год. Но они выиграли четыре матча и две серии пенальти в Кубке Франции и каким-то образом вышли в полуфинал. Смогут ли они победить чрезвычайно находящийся в хорошей форме «Лион»? Почти наверняка нет. Но посмотреть надо, на всякий случай.

Женский футбол

5 апреля: Италия — Нидерланды (квалификация Евро)

9 апреля: Швеция — Франция (квалификация Евро)

14 апреля: «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (Кубок Англии)

20 и 27 апреля: «Челси» — «Барселона» (Лига чемпионов)

20 и 27 апреля: «Пари Сен-Жермен» — «Лион» (Лига чемпионов)

Один скучный раунд часто может привести к появлению классики в следующем. Это навсегда стало уроком для «Мартовского безумия», и это можно применить и к женской Лиге чемпионов. Четвертьфиналы были менее чем впечатляющими: благодаря паре сюрпризов на групповом этапе (которые последовали за некоторыми сюрпризами в квалификации) мы увидели некоторое несоответствие сил и четыре команды, которые вели в своих противостояниях в среднем на 3,5 гола. Но теперь эти четыре команды — все тяжеловесы — должны встретиться друг с другом.

В одном из полуфиналов мы видим последнюю команду «Челси» Эммы Хейс, которой нужно обыграть могучую «Барсу», чтобы сохранить свои надежды на требл. В другом — восьмикратный чемпион Европы и 16-кратный чемпион Франции «Лион» против команды «ПСЖ», которая разочаровала в начале этого сезона, допустив пять поражений в первых 12 матчах (включая поражения в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов), но не проигрывал с тех пор, как 23 ноября уступила «Баварии» со счетом 0:1. Титул чемпиона Франции почти утерян — «Лион» потерял всего два очка за весь год и лидирует с преимуществом в семь — но победа над ним здесь вернет «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов впервые с 2017 года (когда они проиграли... «Лиону»).

Однако прежде чем мы доберемся до Лиги чемпионов, нам предстоит провести серию крупных международных матчей. Квалификация на Евро-2025 начнется через несколько дней, и метод квалификации гарантирует ранние поединки тяжеловесов. 16 лучших команд Европы были разделены на четыре группы по четыре участника; двое лучших из каждой группы пройдут квалификацию, а двое худших выйдут в массовый плей-офф, и мы начинаем с таких матчей, как Нидерланды с Италией (5 апреля), Швеция с Англией (5 апреля), Германия с Австрией ( 5 апреля), Норвегия с Нидерландами (9 апреля) и Франция проти Швеции (9 апреля).

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