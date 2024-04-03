Ламин Ямаль: лучший игрок "Барселоны" своего поколения

Оцениваем стремительный прогресс молодого испанца.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Ламин Ямаль довольно быстро стал звездой «Ла Масии» и «Барселоны». По крайней мере, все так говорят, а многие журналисты и эксперты сравнивают его с легендами каталонского клуба. Многие молодые игроки ярко горят на короткие мгновения, проводя на высоком уровне несколько недель или в лучшем случае месяцев. Но есть ощущение, что с Ямалем такого не случится. Это талисман «сине-грантовых», который уже является не только лучшим игроком «Барселоны», но и большой надеждой всей Испании на долгие годы вперед. И это в 16 лет.

Ямаль присоединился к «Ла Масии» в возрасте пяти лет, а к тому времени, когда ему исполнилось 13, он уже был в числе лучших игроков в матчах с участием команды U-16. «Два года назад он играл с моим сыном в одной команде», — вспоминал бывший нападающий «блауграны» Патрик Клюйверт, когда его спросили о первых впечатлениях от игры Ламина. «Уже тогда было заметно, что он обладает качеством».

Тренер молодежной команды Оскар Лопес повторил его мнение, рассказав в сентябре 2022 года следующее: «Он всегда задает вопросы, у него очень хорошая предрасположенность к развитию. К нему нужно относиться спокойно и не спешить». К тому времени, когда ему было 15, Ямаль уже регулярно тренировался с первой командой «Барселоны» и привлек внимание Хави. Как только календарь перешел на 2023-й год, казалось вопросом времени, когда молодой вингер получит шанс показать себя на самом высоком уровне.

Усман Дембеле немного подпортил дебют Ямалю. Тогда 15-летний вингер вышел на поле на последние 10 минут матча, в котором «Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 4:0. Ламин сразу же начал уверенно разбираться с обороной соперника. Он нанес удар по воротам, который был отбит, и должен был оформлять результативную передачу после того, как забросил мяч за спины защитникам «Бетиса», но Дембеле не реализовал этот момент.

По большому счету, эта игра не имела большого значения для каталонцев, которые на тот момент уже практически гарантировали себе чемпионский титул. Дебют Ямаля был наградой за то, что он много помогал основе на тренировках, но не появлялся на поле. Однако для Ламина эти несколько минут были очень важны. Несмотря на малое игровое время в первом матче, того, что он сделал, оказалось достаточно для того, чтобы дать Хави пищу для размышлений. Хотя испанец в том сезоне больше не играл – оставалось 6 туров до конца сезона, а у тренера был достаточный выбор игроков на правом фланге атаки. Поезд ажиотажа начал покидать станцию.

Ямаль снова сыграл за основную команду «сине-гранатовых» в Каталонии 8 августа 2023 года. Ламин вышел на поле как раз в тот момент, когда команда играла плохо в товарищеском матче против «Тоттенхэма». На 75-й минуте Хави выпустил молодого вингера, и ситуация тут же изменилась. Ямаль начал быстро проходить соперников и постоянно напрягал защиту «шпор», которая все-таки дрогнула. Он помог «Барселоне» сравнять счет, обеспечив Феррану Торресу легкий гол, а потом поучаствовал в создании третьего и четвертого забитого мяча. Если окончательный счет выглядел впечатляюще (4:2), то потому, что его добился бесстрашный 16-летний юноша.

Несмотря на хорошее выступление, предполагалось, что «Барселона» оставит Ямаля на скамейке запасных в новом сезоне, чтобы использовать его в качестве усиления в середине матчей. Вместе с тем каталонцы должны были поберечь здоровье молодого игрока. И, возможно, им следовало бы это сделать. Даже сейчас, несмотря на весь его талант, сохраняется большая тревога за парня. Но повороты судьбы и правый локоть Рафиньи привели Ламина к стартовом составу «сине-гранатовых». В нынешней кампании у «Барселоны» большие проблемы с травмами и в этот раз у Хави был уже не такой большой выбор игроков.

Со стартом сезона начался путь Ямаля в основе каталонского клуба. Ламин был самой большой угрозой со стороны «сине-гранатовых» в победном матче над «Кадисом» со счетом 2:0, а на следующей неделе показал достойное лучшего игрока матча выступление в поединке против «Вильярреала», когда отдал свою первую результативную передачу в официальной игре. Испанца похвалил Хави, а за ним и другие бывшие игроки «Барселоны». «Ламин – один из игроков на следующие 10 лет. Он может стать очень важным игроком в будущем», – сказал Хавьер Маскерано.

Ямаль дебютировал за сборную Испании в сентябре 2023 года и уже в первом матче забил гол, чем помог своей команде разгромить Грузию со счетом 7:1. Ламин стал самым молодым дебютантом «красной фурии» в истории. Свой первый гол в Ла Лиге вингер забил 8 октября в поединке против «Гранады» и стал самым молодым автором забитого мяча в турнире. 11 февраля в матче против той же «Гранады» Ямаль оформил дубль и спас «Барселону» от поражения команде из зоны вылета. Затем он забил победный гол на 72-й минуте в матче с «Мальоркой» 8-го марта, что вызвало еще больше сравнений с Лионелем Месси.

В сезоне 2023/24 Ламин сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Действия с мячом, успешные атаки и создание моментов делают Ламина одним из лучших на его позиции. По данным FBRef, испанец хорошо действует не только в атаке. Ямаль занимает 97-е место среди всех игроков по отборам, 93-е по перехватам и 98-е по блокам. Это неплохие цифры для многих футболистов, не говоря уже о подростке, который проводит свой первый сезон во взрослом футболе за одну из самых престижных команд Европы.

Тем не менее, есть и некоторые проблемы. Ямаль выглядит истощенным в конце многих матчей, что свидетельствует о большой нагрузке на молодого парня. В этом сезоне он отыграл более 2000 минут за клуб и сборную и, вероятно, этим летом на Евро он тоже получит приличное время. Ожидания повышаются с каждым днем. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сравнил Ламина не только с Месси, но и с Диего Марадоной. Это очень серьезные сравнения, которые возлагают определенный груз на юные плечи.

Возможно, это и к лучшему. «Барселона» проводит непростой сезон, и ей нужен тот игрок, который начнет новую эру. С Ансу Фати это не сработало, но, возможно, получится в этот раз. Тем временем Испании нужен новый Golden Boy – классный атакующий игрок, который станет усилением для команды, делающей ставку на владение мячом. Опасения по поводу риска травм никогда не исчезнут, и если Ямаль продолжит так много играть, они могут воплотиться в жизнь. Но это талант поколения, который находит свой путь в футбольном мире и при этом уже наводит ужас на защитников как внутри своей страны, так и на континенте. По материалам Goal

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