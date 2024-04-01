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Гюндоган может продолжить карьеру в "Галатасарае"

Мировой футбол
Новости
1 Апреля 2024 18:24
Гюндоган может продолжить карьеру в "Галатасарае"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Турции.

По информации Fotomac, на 33-летнего немецкого футболиста претендует «Галатасарай». Отмечается, что стамбульцы установили первые контакты с представителями игрока.

Немецкий футболист является воспитанником «Хеблера», «Шальке 04», «Буера» и «Бохума». Потом перебрался в «Нюрнберг», а затем поиграл за дортмундскую «Боруссию» и английский «Манчестер Сити». Летом 2023 года Гюндоган перешёл в стан «Барселоны».

В текущем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Немец сумел записать в свой актив пять голов и 10 результативных передач.

İdman.biz

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