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Самые дорогие клубы Европы - СПИСОК

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1 Апреля 2024 18:54
Самые дорогие клубы Европы - СПИСОК

Объявлены названия самых дорогих клубов Европы.

Как сообщает İdman.biz, "Манчестер Сити" возглавляет список, составленный "Transfermarkt".

Стоимость «Сити» составляет 1,2 миллиарда евро. За ними следуют «Арсенал» и «Реал».

Ни один итальянский клуб не попал в первую десятку. Миланский «Интер» занимает 13-е место в этом рейтинге со стоимостью 622 миллиона евро.

10 самых дорогих клубов Европы:

1. «Манчестер Сити» (Англия) – 1,2 миллиарда евро.
2. «Арсенал» (Англия) – 1,12 млрд евро.
3. «Реал» (Испания) – 1,04 млрд евро.
4. «ПСЖ» (Франция) – 1,02 млрд евро.
5. «Бавария» (Германия) – 929 миллионов евро.
6. «Челси» (Англия) – 928 миллионов евро.
7. «Ливерпуль» (Англия) – 921 миллион евро.
8. «Барселона» (Испания) – 840 миллионов евро.
9. «Тоттенхэм» (Англия) – 777 миллионов евро.
10. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 734 миллиона евро.

İdman.biz

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