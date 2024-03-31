Статистика, в которую трудно поверить

Путевка в Лигу чемпионов под угрозой.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

В обороне «дьяволов» проходной двор

Подопечные Гвардиолы нанесли в дерби 27 ударов по воротам Онаны. «Эвертон», который существенно слабее, чем «горожане», придумал 23 удара. У чемпионов 8 попыток в створ, а у «ирисок» 6 штук, тоже неплохо. «Фулхэму» для победы хватило 17 ударов в гостях, а вот у «Брентфорда» 31 выстрел по воротам МЮ в домашнем матче. Тридцать один. Даже для аутсайдера такая серия это перебор, ведь получается, что в среднем соперники создавали по 25 голевых моментов за игру.

МЮ сказочно повезло, что они проиграли только «Манчестер Сити» и «Фулхэму». С такой работой линии обороны легко можно уступить в четырех матчах подряд. Атака тоже не впечатляет. Например, в дерби с «Манчестер Сити» у бедовой команды великого клуба три удара. Нет, не в створ. Просто три удара за полтора часа матча. Против «Брентфорда» 11 попыток, но гол забил резервист Маунт на 95-й минуте поединка. Осталось терпеть пару секунд, но оборона МЮ пропустила на 98-й минуте.

Статистически невозможно назвать игру в защите хорошей, если у соперников на таком коротком отрезке сотни атак и почти сто ударов по воротам. Даже если отнять мусорные выстрелы, когда атакующий игрок не подумал, а сделал, остаются конкретные моменты. Против МЮ у «Брентфорда» xG 3.16, даже выше, чем у «Манчестер Сити». Только проблемы «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Брайтона» оставляют МЮ на высоком шестом месте в АПЛ. По балансу в игре заслужили спуск в таблице.

Тен Хаг не создал гармоничную команду

Эрик работает почти два года. «Манчестер Юнайтед» с ним не вышел из группы Лиги чемпионов с «Галатасараем» и «Копенгагеном». Причина – много пропускали. Но даже без дополнительных нагрузок, которые выпали на долю многих клубов АПЛ в плей-офф еврокубков, у МЮ нет серии побед над не самыми грозными соперниками. Даже странно, что «Эвертон» не забрал у фаворита очки. Но у «ирисок» сложный сезон. Аналогичный вердикт для «красных дьяволов».

Главный тренер команды не подходит для взращивания принципиально другого футбола. Фанаты МЮ устали от однотипных историй и сюжетов. Конечно, если речь о клубе, где долги за время с Глейзерами выросли с 12 миллионов фунтов до 1 миллиарда, то на поле много мастеров неплохого уровня. Даже если футболист неоднозначный – у Бруну Фернандеша плохая репутация среди коллег и фанатов других клубов из-за поведения, это не отменяет козыри плеймейкера.

Фернандеш отдает пасы под удары, но у него мало ассистов. Некому закрыть передачу. Гарначо может забить ударом боковыми ножницами, но молодой аргентинец не контролирует уровень собственного футбола, как опытный Рэшфорд после загулов. Атака не компенсирует явные минусы обороны. В первой части сезона критиковали голкипера Онану. Но вратарь исправился. Камерунец вытащил 74.7 % ударов, это третье место в АПЛ после Ареоля из «Вест Хэма» и Алиссона из «Ливерпуля».

А о чём говорят 107 сейвов Андре, хотя голкипер МЮ сыграл не во всех турах сезона? Правильно, что оборона выступает ужасно, постоянно ошибается. Голкипер нервничал и принимал неправильные решения на старте чемпионата. Новые директора МЮ легко могут летом подписать другого вратаря, но лучше бы нашли иного тренера. Тен Хага нельзя назвать бездарным специалистом, но можно смело констатировать, что его методы и подход не работают на создание «золотого» МЮ.

Важно забраться в зону Лиги чемпионов

Пусть МЮ благодарит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», извечных врагов. Проход Клоппа и Гвардиолы дальше в плей-офф еврокубков поможет АПЛ в борьбе за бонусную пятую путевку в Лигу чемпионов. Но обоснованное сомнение вызывает прогноз на серию побед МЮ. Впереди у них матчи против «Челси» и «Ливерпуля». Джексон и Нуньес легко могут не реализовать моменты у ворот Онаны, но их клубы без труда создают опасные подходы и вряд ли слабее.

У Магуайра и его напарников не станет меньше работы в ближайших турах. Не выдержать линию офсайда может каждый из защитников команды. Также важно отметить, что Кобби Майну, хотя в списке ярчайших вундеркиндов футбола, остается восемнадцатилетним подростком с минимальным опытом на уровне решающих матчей АПЛ. Может вырасти в классного опорника, но пока по центру тоже хватает ошибок, не только на флангах и в штрафной площади.

В динамике МЮ обороняется очень плохо. Падение уровня игры Каземиро без мяча тоже влияет. Атака ленивая в прессинге – команда тен Хага на десятом месте в АПЛ по интенсивности высокого отбора. Также они на 14-й строчке по сумме моментов соперников. Достаточно слабой обороны, чтобы не заикаться о переходе на уровень борьбы за чемпионство. Причем придется подписывать футболистов. Латераль Шоу с травмами, а Варан, Линделеф и Магуайр не вырастут.

Возможно, найдут в будущем напарника для невысокого аргентинца Мартинеса. Но для игры в стиле «Аякса» в АПЛ нужен тренер в идеальной форме. Цифры подтверждают, что тен Хаг не на пике творческого потенциала. Даже банальную для солидного клуба вещь – разбор стандартов, в МЮ не провели. «Дьяволы» пропустили 10 голов после розыгрышей штрафных и угловых. У «Манчестер Сити», для сравнения, две такие ошибки. Соседи пока на разных футбольных планетах.

При этом задача у МЮ понятная – выбраться в Лиге чемпионов, иначе не заманить элитных игроков. Новому клубу миллиардера Рэтклиффа остается верить в невезучесть «Тоттенхэма». Но тренер Постекоглу сильнее заслужил бонусную путевку в ЛЧ, чем наставник тен Хаг. Можно понять ляпы «Астон Виллы» в защите, но когда богатейший футбольный клуб МЮ пропускает наравне с «Эвертоном», то это катастрофа. Иначе не скажешь, фанаты устали от футбола тен Хага.

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