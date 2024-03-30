Уедут к Месси и Суаресу. Чемпион мира и капитан "Барселоны" готовы к МЛС

Американцы перехватывают футболистов у шейхов.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Антонелла – жена Месси, сделала великую вещь для МЛС, высшей лиги объединенного чемпионата США и Канады по футболу. Супруга футболиста отказалась от миллиарда евро в Саудовской Аравии. И показала тем, кому предлагают много, но значительно меньше, что есть повод выбрать Майами или Лос-Анджелес для проживания. Города, где давно закрепились российские хоккеисты и олимпийские атлеты, которые готовятся к турниру в Париже, тоже имеют свои футбольные команды. Есть инфраструктура, которой пока нет в Саудовской Аравии, где в раздевалках аутсайдеров можно встретить бабушкины стулья вместо современных лавок. До ЧМ-2034 в Саудовской Аравии ещё десять лет, шейхи только планируют большую стройку. Американцы примут ЧМ-2026 через два года, давно готовы. Но кто последует примеру Месси, Суареса и Бускетса?

Оливье Жиру (Франция)

Всё просто. Шейхи предлагают огромные деньги, но Оливье они не интересуют. Жена хочет растить детей в Лос-Анджелесе, с которым каждый житель планеты так или иначе знаком по фильмам и сериалам. Не лучший город для жизни, ведь многие знаменитости оттуда уехали в Остин, штат Техас. Но Жиру не разбирается в американских нюансах. Зато дружит с Льорисом. Их объединяет не только опыт игры в воротах – Оливье подменял голкипера в «Милане», но и матчи за сборную Франции. После Евро-2024 ветеран хочет в клуб «Лос-Анджелес».

Аксель Витсель (Бельгия)

Тяжелее всего заманить в МЛС сильных защитников. Вожаков по природе ищет себе в команду на будущее даже Анчелотти. Карло на днях пошутил, что ничего не понимает в оборонительной игре, ведь что он мог объяснять Месси и Несте? Сами всё делали. Витсель играет в центре обороны «Атлетико» не так хорошо, не получил от мадридцев новый контракт. Бельгийский ветеран бросил сборную, не будет выступать на Евро-2024. Это намекает на трансфер: после завершения испанского сезона может отправиться к Месси и Суаресу в «Интер» Майами.

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Беднягу занесло в Катар, хотя ему всего 31 год. В «Астон Вилле» не было прорыва в игре. В «Аль-Духаиле» ему не нравится и скучно, поэтому не исключаем переезд Коутиньо ближе к родной Бразилии. Как минимум родственников можно видеть чаще, если живешь в США, а не в Европе или на Ближнем Востоке. Коутиньо был хорош в «Ливерпуле», хуже выступал в «Барселоне». С «Баварией» выиграл Лигу чемпионов, но быстро уехал. Карьера дала трещину, в сборной Коутиньо больше не котируется, хотя впереди Кубок Америки. Пора выбирать, Флорида или Калифорния?

Маркос Рохо (Аргентина)

Тренер «Интера» Майами Мартинес и капитан команды Месси звонили Рохо. Убеждали ветерана из «Бока Хуниорс» перебраться в США. Маркос, бывший игрок «Спартака», отказался покидать аргентинский клуб, где играет вместе с Кавани. Но кто сказал, что Рохо откажется ближайшим летом? Опять история о поисках сильных центральных защитников с большим опытом. Месси видит, что с нынешним составом «Интер» Майами не будет фаворитом, а проигрывать аргентинец не любит. Планировал покинуть сборную, если бы не выиграли чемпионат мира.

Дивок Ориги (Бельгия)

Зимой «Милан» пробовал вернуть Ориги из аренды в «Ноттингем Форест», чтобы продать в один из клубов МЛС. Герой невероятного сезона «Ливерпуля» в Лиге чемпионов к 28 годам скатился в футболе. Не заиграл в аренде в «Вольфсбурге». Не закрепился в «Милане», где конкурентом был как раз Оливье Жиру. Ориги в юности прослыл мастером выходов на замену, но в зрелом возрасте надо играть полные матчи. У бельгийца не получается, поэтому МЛС – его судьба. Это если к шейхам не захочет, поскольку достаточно знаменитый для приглашения.

Серхи Роберто (Испания)

Капитан «Барселоны» и ветеран клуба мог остаться в команде вместе с тренером Хави. Но ещё прошлой зимой заговорили об уходе Роберто. Новый наставник вряд ли будет доверять ему больше, хотя и сейчас это случай Начо из «Реала». Универсальный игрок ждёт, когда у «Барселоны» возникнут кадровые проблемы справа в защите или в центре поля. Также не забываем о психологическом давлении в Ла Лиге. Играть за каталонцев намного сложнее, чем за клуб из МЛС, например, «Интер» Майами. Каталонская банда собирается во Флориде.

Марко Ройс (Германия)

Жаль, что «шмели» провалились в решающем матче прошлого сезона. «Боруссия» Д, может, и не заслужила титул на 100 %, но «Бавария» Тухеля год назад подарила сопернику надежду. Оставалось обыграть «Майнц» без Беллингема, но клуб из Дортмунда не справился. Ройс был раздавлен, потому что у Марко нет ни одного чемпионства. Мировую корону тоже не получил, пропустил ЧМ-2014 из-за травмы. В его карьере есть крупные форумы, но в целом трагичная история. Ройс устал и уедет в США, где его ждут в разных клубах. Точно покинет «Боруссию» Д.

Кроме Антонеллы Рокуццо, жены Месси, на выбор не в пользу Саудовской Аравии повлиял Кроос. Последовательная позиция хавбека «Реала» против работы на шейхов обратила на себя внимание в индустрии. Кроос продлит контракт с «Реалом», он вернулся в сборную Германии. Но в Катаре не сыграл принципиально из-за нарушения прав человека и гибели тысяч рабочих на поспешной стройке без малейших проверок безопасности труда. Саудовская Аравия тоже обязательно отметится в негативном рейтинге, ведь у них мало собственных рабочих рук. Причин не ехать к шейхам хватает. Именитых футболистов и их подруг можно понять. Антонелла хочет выйти в ресторан в летнем платье и не слышать оскорбления, как жены Фирмино и компании. Так что переход Месси оживил тренд, который задал Бекхэм, когда играл в США. Звездные ветераны будут отказываться от денег шейхов и станут переезжать в Северную Америку.

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