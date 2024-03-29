Хаби Алонсо сделал заявление по своему будущему в "Байере" после окончания сезона

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сделал заявление по своему будущему в леверкузенском клубе после окончания нынешнего сезона.

«Моя работа в «Байере» еще нё окончена. Я хочу помочь клубу, помочь игрокам… Здесь всё великолепно. Я ещё молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен в том, что принял правильное решение», - приводит слова Алонсо известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Испанец возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.

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