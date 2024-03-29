На Дани Алвеса снова подали в суд - ПРИЧИНА - ВИДЕО

На бразильского футболиста-ветерана Дани Алвеса снова подали в суд.

Как сообщает İdman.biz, причиной тому стала песня "Aviao".

В 2020-м году в качестве авторов музыки, помимо Алвеса, были представлены еще несколько знаменитостей. Но композиторы Хулиано и Тьяго Матеус обвиняют Дани в нарушении авторских прав. Они сказали, что песня является плагиатом.

Адвокат игрока отверг обвинения. Он заявил, что композиция принадлежит только Алвесу.

Однако, согласно жалобе, на этот раз он будет давать показания в бразильском суде по видеосвязи.

Отметим, что недавно Алвес был лишен свободы на 4,5 года, его выпустили под залог в 1 миллион евро.

İdman.biz