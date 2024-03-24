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Самый быстрый гол в истории национальных команд

Мировой футбол
Новости
24 Марта 2024 12:30
Самый быстрый гол в истории национальных команд

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер стал автором самого быстрого гола в истории национальных команд. Об этом сообщает beIN SPORTS в социальной сети Х (бывший Twitter).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», австриец поразил ворота сборной Словакии на шестой секунде товарищеского матча. Предыдущий рекорд принадлежал немецкому футболисту Лукашу Подольски, которому потребовалось семь секунд, чтобы отличиться во встрече с национальной командой Эквадора в 2013 году.

Вчера, 23 марта, сборная Австрии обыграла Словакию со счётом 2:0. Игра прошла в Братиславе (Словакия). Помимо Баумгартнера, на 82-й минуте нападающий Андреас Вайман также отправил мяч в ворота соперника. Свой следующий матч австрийцы проведут во вторник, 26 марта. К ним в гости в Вену приедет сборная Турции.

İdman.biz

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