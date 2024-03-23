Сборная самых дорогих европейских футболистов

Объявлен символический состав самых дорогих футболистов Европы.
İdman.biz сообщает, что сборная Англии имеет преимущество в это составе.
Четыре члена этой команды входят в символическую сборную. В команду вошли два представителя Португалии и Франции.
Вратарь: Диогу Коста (Португалия, 45 миллионов евро);
Защитники: Йошко Гвардиол (Хорватия, 75), Рубен Диаш (Португалия, 80), Уильям Салиба (Франция, 80), Трент Александр-Арнольд (Англия, 70);
Полузащитники: Деклан Райс (Англия, 110), Джуд Беллингем (Англия, 180), Джамал Мусиала (Германия, 110);
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, 180), Эрлинг Халанд (Норвегия, 180), Букайо Сака (Англия, 130).
Отметим, что общая стоимость состава составляет 1 миллиард 240 миллионов евро.
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