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Сборная самых дорогих европейских футболистов

Мировой футбол
Новости
23 Марта 2024 21:56
Сборная самых дорогих европейских футболистов

Объявлен символический состав самых дорогих футболистов Европы.

İdman.biz сообщает, что сборная Англии имеет преимущество в это составе.

Четыре члена этой команды входят в символическую сборную. В команду вошли два представителя Португалии и Франции.

Вратарь: Диогу Коста (Португалия, 45 миллионов евро);

Защитники: Йошко Гвардиол (Хорватия, 75), Рубен Диаш (Португалия, 80), Уильям Салиба (Франция, 80), Трент Александр-Арнольд (Англия, 70);

Полузащитники: Деклан Райс (Англия, 110), Джуд Беллингем (Англия, 180), Джамал Мусиала (Германия, 110);

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, 180), Эрлинг Халанд (Норвегия, 180), Букайо Сака (Англия, 130).

Отметим, что общая стоимость состава составляет 1 миллиард 240 миллионов евро.

İdman.biz

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