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Новый владелец "Манчестер Юнайтед" назвал лучшего игрока в истории клуба

Мировой футбол
Новости
22 Марта 2024 20:01
Новый владелец "Манчестер Юнайтед" назвал лучшего игрока в истории клуба

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", новый совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф высказался о нападающем "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Кто лучший футболист в истории "МЮ"? Думаю, это Криштиану. Я слабо помню Бобби Чарльтона. Он является легендой клуба. Но однажды я спросил у Алекса Фергюсона, кто был лучшим подопечным для него, и он назвал Роналду", - приводит слова Рэтклиффа Goal.

Роналду перешёл в саудовский "Аль-Наср" из "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за "Аль-Наср" 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 15 млн.

İdman.biz

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