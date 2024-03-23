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Холанд назвал главную проблему в современном футболе

Мировой футбол
Новости
23 Марта 2024 00:12
Холанд назвал главную проблему в современном футболе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал главную проблему в современном футболе. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по его мнению, из-за большого количества матчей снижается их качество.

«Проблема не в проведении матчей, а в их качестве. Качество падает. Нельзя ожидать, что в 70 играх я буду пробегать спринтами по одному километру. Что я должен делать? Мне остаётся только следить за расписанием игр. В этом и заключается бизнес», - приводит слова Холанда VG.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 180 млн.

İdman.biz

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