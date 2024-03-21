Евро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру

Оцениваем, как готовятся к предстоящему ЧЕ-2024 сильнейшие команды предстоящего турнира



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Последний международный перерыв перед окончанием европейского клубного сезона даст тем национальным командам, которые верят в свои шансы на победу в Евро-2024, жизненно важную возможность опробовать новых игроков, а также, возможно, избавиться от некоторых ветеранов.



Франция - финалист чемпионата мира 2022 года - стремится собрать действительно впечатляющую команду, Англия, занявшая второе место на Евро-2020, будет планировать на этот раз подняться на ступеньку выше, в то время как хозяева турнира Германия будут отчаянно пытаться исправиться после разочарований последних чемпионата Европы и Кубка мира.

The Athletic оценивает, как готовятся к предстоящему ЧЕ-2024 эти команды и другие сильнейшие игроки турнира...

Какие-нибудь неожиданные новички?

Гарет Саутгейт продолжает экспериментировать и пробовать новых игроков, хотя большая часть его основного состава уже сформирована.

В этот состав входят центральные защитники-дебютанты Джарред Брэнтуэйт и Эзри Конса, каждый из которых имеет большие шансы попасть в Германию, как и вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон.

Саутгейт также вернул нападающего «Брентфорда» Айвана Тоуни отбывшего дисквалификацию за ставки, а это означает, что для находящегося в хорошей форме Олли Уоткинса возникал реальная конкуренция в борьбе за место дублера Гарри Кейна.

Какие-нибудь неожиданные исключения из состава?

Непопадание в заявку Бена Уайта не стало шоком, учитывая, что он не участвовал в матчах сборной с чемпионата мира 2022 года, но все же было удивительно слышать, как Саутгейт подробно объясняет, почему его нет в составе.

Рахим Стерлинг также не участвовал в матчах «Трех львов» со времен Катара, и похоже, что его карьера в сборной Англии может быть окончена.

Если и есть действительно удивительное упущение, так это Калвин Филлипс, игрок, которому Саутгейт был очень предан и который перешел в «Вест Хэм», чтобы получать больше игрового времени. Как сказал Саутгейт в четверг, его форма недостаточно хороша для того, чтобы он мог играть на Евро.

Что этот состав говорит о готовности к Евро?

Саутгейт по-прежнему полон решимости продолжать пробовать новых игроков. Возможно, ему было бы проще придерживаться известных игроков, которых он знает по нескольким последним турнирам, таких как Стерлинг и Филлипс, или вернуть Эрика Дайера, но он хочет продолжать пробовать новых игроков даже во время последнего сбора перед тем, как он назовет состав своей команды на турнир в Германии. Саутгейт хочет продолжать учиться даже сейчас, спустя почти восемь лет своего пребывания в должности.

Франция

Какие-нибудь неожиданные новички?

Никаких серьезных сюрпризов. Один из ключевых вопросов для обсуждения касался того, кто заменит травмированного Кингсли Комана. Вингер мюнхенской «Баварии» выбыл из строя из-за травмы боковой связки колена, и тренер Дидье Дешам вызвал нападающего «Астон Виллы» Муссу Диаби. Он повел последний матч за сборную Франции в марте 2023 года против Ирландии.

Адриен Рабьо возвращается, несмотря на травму ноги, из-за которой он выбыл из игры на последние пару недель. Ибраима Конате из «Ливерпуля» также вернулся в заявку, опередив Акселя Дисаси из «Челси» и Жан-Клера Тодибо из «Ниццы».

Какие-нибудь неожиданные исключения из состава?

Вингер «Пари Сен-Жермен» Брадли Баркола боролся с Диаби за место Комана, особенно учитывая, что Кристофер Нкунку также получил травму в «Челси».

Диаби забил семь голов в 41 матче за «Виллу» в этом сезоне, но не выходил в стартовом составе ни в одной из последних шести игр чемпионата Англии. Это не остановило Дешама.

«Он один из игроков, за которыми мы следим», — сказал Дешам о Баркола, который будет играть за молодежную сборную Франции. «Он временами показывал очень хорошую игру в этой серии матчей. Он игрок с большим потенциалом».

Н'Голо Канте не вернулся в состав, несмотря на его серию игр за «Аль-Иттихад», в то время как Джордан Верету и Маттео Гендузи остаются вне заявки, поскольку Уоррен Заир-Эмери сохраняет свое место в ней.

Были опасения по поводу правого защитника, но Дешам сохраняет веру в Джонатана Клаусса и Жюля Кунде.

Что этот состав говорит о готовности к Евро?

Комментарий Дешама о включении Диаби объясняет его образ мышления. «Мусса Диаби уже был с нами, даже несмотря на то, что его игровое время сократилось», — сказал Дешам.

«У него девять матчей за сборную, и он уже не раз хорошо показал себя. Было логичнее вспомнить про Муссу». Логично, что означает - он проверенный игрок, которому доверяют.

За три месяца до турнира заявка остается стабильной, и Дешам редко делает много невынужденных замен в период с марта по май. Из последнего состава здесь всего три замены (Коман пропускает игру из-за травмы, а Орельен Чуамени и Бенжамен Павар возвращаются после пропуска последнего международного перерыва в ноябре).

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Включение Рандаля Коло Муани предполагает наличие установившейся линии нападения. «Если бы (тренер "Пари Сен-Жермен") Луис Энрике мог дать Коло Муани больше игрового времени, это меня бы устроило», - пошутил Дешам, когда его спросили об игровом времени Килиана Мбаппе.

Состав Франции на Евро-2024, скорее всего, будет аналогичен составу в предстоящих играх с Германией и Чили.

Испания

Какие-нибудь неожиданные новички?

Самым интересным новым именем стал центральный полузащитник «Барселоны» Пау Кубарси, которому всего 17 лет, и который впервые получил вызов в команду. Кубарси выглядит потрясающе перспективным: он хорошо владеет мячом, быстр на поле и агрессивен в отборе мяча.

Он был назван лучшим игроком матча в своей дебютной встрече в Лиге чемпионов против «Наполи» на прошлой неделе, но ему еще очень рано играть в международный футбол: в «Барсе» он провел всего 12 матчей за первую команду.

«Все мы, кто видел игру Пау, можем оценить его уровень», - сказал тренер Луис де ла Фуэнте. «Мы не смотрим на дату рождения, а просто выбираем лучших игроков, так как хотим побеждать. И Пау Кубарси переживает великолепный момент, захватывающие перспективы как для этих двух игр, так и в будущем».

Какие-нибудь неожиданные исключения из состава?

Невключение креативного игрока мадридского «Реала» Браима Диаса было ожидаемым, учитывая, что несколько дней назад он принял решение выступать за сборную Марокко.

Многие считают, что Де ла Фуэнте мог бы сделать больше, чтобы сохранить игрока, которого он тренировал в молодежной сборной Испании.

На этой неделе тренер выразил неудовольствие тем, что его попросили дать гарантии попадания игрока на чемпионат Европы этим летом. Сам Браим в ответ отрицал, что оказывал на кого-либо давление.

Этот вопрос доминировал на горячей пресс-конференции и оказал еще большее давление на Де ла Фуэнте, который выглядел совершенно некомфортно на фоне ожесточенной дискуссии с мадридскими репортерами.

Что этот состав говорит о готовности к Евро?

Де ла Фуэнте продолжает вносить перемены и улучшения с каждым составом. На этот раз Жерар Морено из «Вильярреала», Педро Порро из «Тоттенхэма» и Пабло Сарабия из «Вулверхэмптона» были снова вызваны после года отсутствия.

Все еще есть ощущение, что Де ла Фуэнте пока не определился со своими лучшими вариантами на многих позициях. Центральный защитник остается самой большой проблемой.

4-летний Дани Вивиан из «Атлетика Бильбао» также получил первый вызов во взрослую команду, а Эмерик Ляпорт сохранил свое место, несмотря на то, что сейчас играет чемпионате Саудовской Аравии. Остается много вопросов, и на их решение осталось мало времени.

Германия

Какие-нибудь неожиданные новички?

Множество. 19-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович включен в список впервые, нападающий «Хоффенхайма» Макс Байер, забивший в этом сезоне 12 голов в Бундеслиге, получил повышение из молодежной сборной, а бывший защитник «Лидса» Робин Кох возвращается после трехлетнего перерыва.

Дениз Ундав, Вальдемар Антон и Макс Миттельштадт также были вознаграждены за свой вклад в отличный сезон «Штутгарта» своими первыми вызовами в сборную. Арендованный у «Брайтона» Ундав уже многим знаком, Антон и Миттельштадт, вероятно, меньше известны.

Антон - последний центральный защитник, которому поручено сделать Германию более сильной, а Миттельштадт - левый защитник, который в прошлом сезоне был частью ужасной (и вылетевшей) команды «Герты» из Берлина. Он был подписан за полмиллиона евро прошлым летом, и год для него стал преобразующим в составе техничного и мощного левого фланга «Штутгарта».

Ян-Никлас Бесте тоже заслужил свой момент. Если он сыграет, то станет первым немецким «сборником» в истории «Хайденхайма». Это подходящее решение, потому что он был очень важен для их повышения в классе в прошлом сезоне, а в этом году, в Бундеслиге, его скорость на левом фланге и превосходные подачи со стандартов позволили команде Франка Шмидта закрепиться в высшем дивизионе.

Какие-нибудь неожиданные исключения из состава?

Не особо. Никлас Фюллькруг - единственный игрок дортмундской «Боруссии» в составе, и ходили разговоры о том, что Леон Горецка из «Баварии» не смог попасть в состав, но ни одно из этих решений не является необоснованным.

Робин Госенс также провел не лучший сезон и в какой-то степени стал жертвой более общих проблем берлинского «Униона». Тем не менее, его полезность на турнире и диапазон ролей, которые он может выполнять, делают его несколько примечательным упущением.

Что этот состав говорит о готовности к Евро?

Тренер Юлиан Нагельсман еще не очень доволен своей группой игроков. Все новые вызовы заслужены и, в другом контексте, отражают меритократию, но то, что Нагельсман готов к таким экспериментам сейчас, всего за три месяца до турнира, показывает, насколько далеко от готовности, похоже, находится Германия.

И все же здесь есть многое, что может понравиться. Какими бы ни были риски, у этой команды есть баланс и молодость, которые вызывают смутно позитивное чувство и могут заставить незаинтересованную немецкую публику снова обратить на сборную внимание.

Португалия

Какие-нибудь неожиданные новички?

Пара. Первый - Франсишку Консейсау, сын тренера «Порту» Сержиу Консейсау. Миниатюрный вингер был постоянным игроком молодежных сборных Португалии, но это первый раз, когда 21-летнего футболиста вызывают в взрослую команду.

Еще есть Жота Силва, нападающий, который хорошо играет за «Виторию Гимарайнш» в этом сезоне.

Тот факт, что он никогда не играл ни за один из трех крупнейших клубов своей страны («Порту», «Бенфика», «Спортинг»), даже на юношеском уровне, означает, что 24-летнего футболиста можно рассматривать в качестве настоящего джокера.

39-летний Криштиану Роналду, играющий в Саудовской профессиональной лиге, конечно же, по-прежнему является капитаном.

Какие-нибудь неожиданные исключения из состава?

Роберто Мартинес выбрал для игр со Швецией и Словенией 32 (!) игрока, так что место нашлось практически любому.

Однако есть трое заметных игроков, отсутствующих из-за травм: нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота все еще отсутствует, а также Рикарду Орта («Брага») и Рафаэл Геррейру («Бавария Мюнхен»), оба из которых были постоянными игроками в команде на протяжении прошлого года.

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Что этот состав говорит о готовности к Евро?

Размер заявки немного вводит в заблуждение. Мартинес сформировал очень стабильное ядро и, похоже, просто тестирует как можно больше вариантов для оставшихся нескольких мест.

Травмы, описанные выше, означают, что у двух новичков, а также у Брума и Франсишку Тринкана есть шанс вступить в борьбу, даже если перспектива того, что они попадут в стартовый состав, исчезающе маловероятна.

Бельгия

Какие-нибудь неожиданные новички?

Главный тренер Доменико Тедеско вызвал только одного нового игрока — 21-летнего Кони Де Винтера, который играл за «Дженоа» на позициях центрального защитника, правого защитника, левого защитника и опорного полузащитника.

Универсальность и скорость владения мячом арендованного у «Ювентуса» и игравшего за команды всех возрастных групп сборной Бельгии футболиста заработали ему сравнения с Натаном Аке из «Манчестер Сити».

Тедеско также снова вызвал 19-летнего перспективным игрока Артура Вермеерена, несмотря на то, что полузащитник борется за игровое время с момента своего перехода в «Атлетико Мадрид» в январе, сыграв всего три матча.

«У него тяжелые времена в Мадриде», — сказал Тедеско о Вермеерене. «Я хотел, чтобы он был здесь, потому что в прошлый раз он выступил очень хорошо. Он будет играть, и мы поможем ему, если он в этом нуждается».

Какие-нибудь неожиданные исключения из состава?

Да - Кевин Де Брёйне, лучший игрок Бельгии. Полузащитник «Манчестер Сити» лечит небольшое растяжение паха, и Тедеско не включил его в состав в качестве меры предосторожности.

Другими известными игроками, которых проигнорировали, являются Янник Карраско и Алексис Салемакерс - последнее стало чем-то вроде сюрприза, учитывая его форму в забравшейся высоко в турнирной таблице «Болонье».

Также ходили слухи, что вратарь «Ромы» Миле Свилар может быть вызван в команду, но, несмотря на то, что ФА Бельгии изучает эту возможность, единственный матч 24-летнего футболиста за сборную Сербии означал, что выступления за Бельгию для него были заблокированы правилами.

Тибо Куртуа объявил в декабре, что не будет участвовать в турнире, чувствуя, что не успеет восстановиться после травмы колена. Без Свилара Коен Кастелс из «Вольфсбурга» является предполагаемым номером один.

Что этот состав говорит о готовности к Евро?

Тедеско говорил о желании сделать свою команду моложе - исключив Карраско (30 лет), Акселя Витселя (35), и Тоби Алдервейрелда (35) - но это промежуточный состав, который показывает, что Бельгия все еще верит, что они в состоянии выиграть турнир сейчас.

Например, он предпочел опыт 32-летнего Томаса Менье вместо находящегося в хорошей форме правого защитника «Юнион Сен-Жиллуаза» Алессио Кастро-Монтеса и по-прежнему сохраняет в составе 30-летнего Лукаку и 35-летнего Яна Вертонгена, вместе с несколькими яркими молодыми игроками.

Одна черта, которую Тедеско, похоже, очень ценит, — это универсальность. Де Винтер, Шарль Де Кетелар и Оливье Деман могут играть несколько ролей, отражая подход Тедеско, который он практиковал в «РБ Лейпциг».

Нидерланды

Какие-нибудь неожиданные новички?

Джорджиньо Вейналдум и Марко Бизо возвращаются в состав после перерыва. Бывший полузащитник «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Вейналдум не выступал за национальную сборную с тех пор, как летом присоединился к «Аль-Иттифаку» Стивена Джеррарда.

Вратарь Бизо, сыгравший всего один матч за сборную, был выбран на основе его формы во французском «Бресте». Тренер Рональд Куман в настоящее время не может рассчитывать на вратаря «Фейеноорда» Джастина Биджлоу из-за травмы икроножной мышцы.

Между тем, одноклубник Биджлоу по клубу Квинтен Тимбер впервые присоединится к команде. 22-летний полузащитник был неотъемлемой частью «Фейеноорда» Арне Слота на протяжении последних двух сезонов.

Какие-нибудь неожиданные исключения из состава?

Джошуа Зиркзе впервые был включен в предварительный состав в начале марта, как и Тимбер. Однако 22-летний нападающий «Болоньи», который сыграл главную роль в подъеме клуба на четвертое место в Серии А, получил травму подколенного сухожилия в прошлую субботу в поражении от миланского «Интера». Френки де Йонг из «Барселоны» также все еще травмирован.

Что этот состав говорит о готовности к Евро?

Из-за травмы Биджлоу остается неопределенность относительно того, кто будет основным вратарем. Включение Мемфиса Депая после почти годичного отсутствия из-за травм также указывает на то, что он станет важной фигурой в команде, если он будет готов и доступен.

В этом году он вышел в стартовом составе за «Атлетико Мадрид» в 10 матчах, забив девять раз в 26 матчах (по голу каждые 116 минут), и по-прежнему предлагает Куману уровень опыта и класса, которого нет ни у одного другого доступного ему игрока.

Италия

Какие-нибудь неожиданные новички?

Лучано Спаллетти находится на этом посту менее года, поэтому в пятницу он огласил чуть более крупный состав из 28 человек, чтобы опробовать второстепенных игроков.

В то время как нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка и защитник «Торино» Рауль Белланова не новички в Коверчано с тех пор, как играли за молодежную сборную, Михаэль Фолоруншо впервые проходит через ворота тренировочной базы Италии.

26-летний футболист прошел долгий путь с тех пор, как играл в третьем дивизионе за «Виртус Франкавилла». Арендованный «Вероной» у «Наполи» игрок произвел впечатление, забив один из лучших голов сезона в ворота «Ювентуса».

Спаллетти всегда нравились полузащитники, которые действуют как теневые нападающие, и Фолоруншо может делать именно это.

Какие-нибудь неожиданные исключения из состава?

Чиро Иммобиле вышел в стартовом составе в первой игре Спаллетти в сентябре, но с тех пор не играл и не попал в состав.

Джанлуку Скамакку готовили в качестве его преемника, но нападающий «Аталанты» отсутствовал в заявке. Скамакка забил в обоих матчах 1/8 финала Лиги Европы «Аталанты» с лиссабонским «Спортингом», но Спаллетти он не убедил.

Что касается других игроков, возможно, Риккардо Калафиори и Джованни Фаббиан из «Болоньи», которым по 21 году, заслуживали шанса в старшей команде, но они останутся в молодежной сборной.

Защитник «Интера» Франческо Ачерби был исключен из заявки сборной Италии из-за возможного расистского высказывания в адрес Жуана Жезуса в матче с «Наполи». Вместо него был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини.

Что этот состав говорит о готовности к Евро?

Спаллетти все еще ищет нападающего. Помимо Лукки, он присматривается к одному из последних добавлений к составу Роберто Манчини, аргентинскому форварду «Дженоа» Матео Ретеги.

Спаллетти может поэкспериментировать со схемой без ярко выраженных форвардов, которая очень хорошо показала себя в каждом из двух его периодов в «Роме».

Между тем, разорванный ахиллес Доменико Берарди представляет собой серьезный удар, особенно с учетом того, что Федерико Кьеза играет за «Ювентус» реже, чем ему хотелось бы.

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