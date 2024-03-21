Олимпиада-2024: объявлены соперники Франции и Аргентины

Проведена жеребьевка футбольного турнира на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Как сообщает İdman.biz, объявлены соперники финалистов прошедшего чемпионата мира.
Хозяева сразятся в группе А, а аргентинцы - в группе В. Испания, еще один фаворит Олимпийских игр, находится в группе C.
Все участники групп пока не определились. После игр отборочного этапа Азиатского континента определятся еще 3 счастливчика, а после межконтинентальных соревнований плей-офф - название еще одного.
Отметим, что финальный матч Олимпиады состоится 9 августа на стадионе «Парк де Пренс».
Группа A: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф, Новая Зеландия.
Группа B: Аргентина, Марокко, 3-е место азиатской квалификации, Украина.
Группа C: 2-е место азиатской квалификации, Испания, Египет, Доминиканская Республика.
Группа D: 1-е место азиатской квалификации, Парагвай, Мали, Израиль.
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