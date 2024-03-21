21 Марта 2024
RU

Олимпиада-2024: объявлены соперники Франции и Аргентины

Мировой футбол
Новости
21 Марта 2024 07:36
Олимпиада-2024: объявлены соперники Франции и Аргентины

Проведена ​​жеребьевка футбольного турнира на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, объявлены соперники финалистов прошедшего чемпионата мира.

Хозяева сразятся в группе А, а аргентинцы - в группе В. Испания, еще один фаворит Олимпийских игр, находится в группе C.

Все участники групп пока не определились. После игр отборочного этапа Азиатского континента определятся еще 3 счастливчика, а после межконтинентальных соревнований плей-офф - название еще одного.

Отметим, что финальный матч Олимпиады состоится 9 августа на стадионе «Парк де Пренс».

Группа A: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф, Новая Зеландия.
Группа B: Аргентина, Марокко, 3-е место азиатской квалификации, Украина.
Группа C: 2-е место азиатской квалификации, Испания, Египет, Доминиканская Республика.
Группа D: 1-е место азиатской квалификации, Парагвай, Мали, Израиль.

İdman.biz

Новости по теме

ЕВРО-2024: плей-офф начинается с полуфиналов
10:07
Мировой футбол

ЕВРО-2024: плей-офф начинается с полуфиналов

Сегодня стартует стадия плей-офф ЕВРО-2024
Сезон для него завершен
20 Марта 22:32
Мировой футбол

Сезон для него завершен

Известный футболист на этот раз травмировал правое колено
Жребий брошен: кто фаворит в парах 1/4 финала Лиги чемпионов?
20 Марта 21:12
Мировой футбол

Жребий брошен: кто фаворит в парах 1/4 финала Лиги чемпионов?

Пытаемся спрогнозировать исход четвертьфинальных противостояний в ЛЧ
В "Байере" ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо
20 Марта 20:30
Мировой футбол

В "Байере" ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо

"Нет никаких причин сомневаться в том, что он..."
Заплатил миллион и свободен
20 Марта 17:03
Мировой футбол

Заплатил миллион и свободен

Бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес вышел из тюрьмы в обмен на 1 миллион долларов компенсации
Ультиматум Санчо. Не вернётся к тен Хагу, МЮ придётся согласиться на 35 млн евро от "Боруссии"
20 Марта 16:10
Мировой футбол

Ультиматум Санчо. Не вернётся к тен Хагу, МЮ придётся согласиться на 35 млн евро от "Боруссии"

Джейдон согласен остаться с "чёрно-жёлтыми"

Самое читаемое

Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО
18 Марта 16:08
Азербайджанский футбол

Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО

Успешно выступив в Лиге Европы, "Карабах" стал одним из самых обсуждаемых клубов "старого континента"
6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные
18 Марта 19:32
Азербайджанский футбол

6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные

Марко Янкович и Марко Вешович отправились в стан сборной Черногории
Необычный рекорд Салаха
18 Марта 20:51
Мировой футбол

Необычный рекорд Салаха

Египетский нападающий вошел в историю
"Карабах" установил рекорд века
18 Марта 11:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" установил рекорд века

"Карабах" забил 71 гол в 27 турах Премьер-лиги Азербайджана