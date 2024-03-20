20 Марта 2024
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Сезон для него завершен

Мировой футбол
Новости
20 Марта 2024 22:32
Сезон для него завершен

Для вратаря «Реала» Тибо Куртуа сезон завершен.

Как сообщает İdman.biz, бельгийский вратарь на этот раз травмировал правое колено.

Ожидалось, что Тибо, который долгое время проходит лечение, вернется на зеленые поля в апреле, но выяснилось, что он вышел из строя на более долгое время. Куртуа, перенесшему операцию, предстоит несколько месяцев восстановления. В результате главный тренер Карло Анчелотти до конца сезона воспользуется услугами Андрея Лунина и Кепы Аррисбалаги.

Отметим, что шансы Тибо поехать на Евро-2024 в составе сборной Бельгии оказались под вопросом.

İdman.biz

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