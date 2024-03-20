Жребий брошен: кто фаворит в парах 1/4 финала Лиги чемпионов?

Пытаемся спрогнозировать исход четвертьфинальных противостояний в ЛЧ.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.Реакция общественности на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов получилась неоднозначной. Одна часть болельщиков в восторге, другая считает, что далее турнир будет менее интересным из-за того, что некоторые сильные команды сошлись уже сейчас. Как бы там ни было, пары четвертьфинала Лиги чемпионов получились очень интересными и, что самое главное, непредсказуемыми. Спрогнозировать фаворитов довольно сложно, но мы попробуем.

«Арсенал» – «Бавария»

Противостояние «Арсенала» и «Баварии» является своего рода классикой в Лиге чемпионов. В былые времена «канониры» часто встречались с мюнхенцами, и далеко не всегда эти поединки завершались для них хорошо. К примеру, лондонцы проиграли «рекордмайстру» 3 последних матча, пропустив суммарно 15 голов. Хотя с тех пор прошло уже много времени и обе команды сейчас проводят разные по успешности сезоны.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ и участвует в очень напряженной чемпионской гонке. Для «Баварии», похоже, в Бундеслиге все закончено, отставание от «Байера» остается на уровне 10-ти очков. Положение дел в лигах как раз может сыграть важную роль в этом противостоянии. «Канонирам» придется тратить много ресурсов, поскольку терять очки нельзя. Мюнхенцы за чемпионство уже не борются по сути, а из первой четверки не выпадут, поэтому вполне логично бросить все силы на Лигу чемпионов.

На стороне «рекордмайстра» не только нынешнее положение дел, но и опыт. «Баварию» возглавляет тренер-победитель ЛЧ. В составе команды также есть победители Лиги чемпионов и один из лучших форвардов мира, который, кстати, тоже играл в финале ЛЧ. У «Арсенала» хорошая, смелая, энергичная, но в тоже время молодая и не очень опытная команда. Это может стать ключевым фактором в данном противостоянии.

Прогноз: проход «Баварии».

«Алетико» – «Боруссия» Д

«Атлетико» в 1/8 финала прошел «Интер» – финалиста предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов – что уже можно считать большим достижением. «Матрасники» долгое время являются качественной командой, но вряд ли их можно рассматривать как крепких фаворитов какого-либо турнира. Мадридцам не хватает стабильности. То же самое касается и дортмундской «Боруссии». «Шмели» не лучшим образом провели первую половину сезона, потом начали исправляться и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но проблема стабильности у них тоже остается.

С другой стороны, слабые стороны команд увеличивают уровень непредсказуемости в этом противостоянии. У «Атлетико» впереди непростые времена в борьбе с «Атлетиком» за место в первой четверке. «Матрасники» ушли на перерыв, занимая 5-е место в Ла Лиге, поэтому терять очки им уже нельзя. Да и «Боруссия» не гарантировала себе выход в ЛЧ на следующий сезон, занимая 4-ю позицию в Бундеслиге и опережая позади идущий «РБ Лейпциг» всего на 1 балл.

Обе команды находятся в непростом положении, имеют похожие проблемы и одинаковое количество побед в очных матчах – по две. И все же «Атлетико» можно назвать небольшим фаворитом данного противостояния. Во-первых, на стороне «матрасников» опыт – два финала Лиги чемпионов и две победы в Лиге Европы под руководством Диего Симеоне. Во-вторых, характер. В матчах с высокими ставками «Атлетико» может быть очень неуступчивым. «Боруссии» не хватает такого характера, а в плей-офф ЛЧ он может иметь решающее значение.

Прогноз: проход «Атлетико».

«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»

Возможно, матчи между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» тоже станут классикой Лиги чемпионов. Уж слишком часто эти команды стали встречаться в плей-офф ЛЧ. В 2020-м году «сливочные» встречались с «горожанами» в 1/8 финала Лиги чемпионов и дважды проиграли с одинаковым счетом 1:2. В 2022-м году «бланкос» прошли команду Хосепа Гвардиолы в полуфинале (6:5 по сумме двух матчей). В 2023-м году англичане прошли «королевский клуб» в полуфинале с общим счетом 5:1. Теперь они встречаются снова.

Некоторые эксперты справедливо называют эту пару достойной финала. Обе команды безупречно прошли групповой этап и считались главными фаворитами турнира. Однако кто-то из них покинет Лигу чемпионов уже на стадии 1/4 финала, а кто именно – предугадать довольно сложно. Всем известно, что для «Реала» ЛЧ является особенным турниром. При этом «Манчестер Сити» – действующий победитель Лиги чемпионов. И «горожане» снова теоретически претендуют на требл, так что с мотивацией у них все будет в порядке.

Минус для «Манчестер Сити» в том, что придется потратить еще немало сил в чемпионской гонке с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Для «Реала» в этом плане ситуация получше – у «сливочных» 1-е место в Ла Лиге и 8-очковый отрыв от «Барселоны». Тем не менее «горожане» не зря считаются фаворитами во всех турнирах. Прямо сейчас «Манчестер Сити», возможно, лучшая команда Европы, а «Реал» не такой крепкий фаворит, что показали матчи против «Лейпцига». «Горожанам» не будет так легко, как в ответном матче прошлогоднего полуфинала, но именно их букмекеры считают будущими победителями этой пары.

Прогноз: Проход «Манчестер Сити».

«ПСЖ» – «Барселона»

Мечты Луиса Энрике сбываются. Главный тренер «ПСЖ» хотел сыграть с испанскими командами в плей-офф Лиги чемпионов – и получает желаемое. В предыдущем раунде парижане довольно легко прошли «Реал Сосьедад», а теперь встретятся с бывшим клубом своего наставника. «Барселона» поначалу не была явным фаворитом в матчах против «Наполи», но собралась в нужный момент и вышла в четвертьфинал главного европейского турнира. Каталонцы вообще выдали хороший отрезок перед перерывом, забив по 3 гола неаполитанцам и «Атлетико», причем «матрасников» подопечные Хави Эрнандеса разгромили в Мадриде.

Пара непредсказуемая. С одной стороны, «ПСЖ» немного сбавил обороты, сыграв вничью 3 раза подряд в Лиге 1. С другой, парижанам нет смысла сильно напрягаться в национальном первенстве, где отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков. Чемпионство у «ПСЖ» практически в кармане, так что теперь можно отдать предпочтение другим вещам, например, ЛЧ. «Барселона» в последнее время выглядит действительно хорошо, но будут ли каталонцы стабильными до конца сезона – большой вопрос. К тому же Хави настаивает на том, что «сине-гранатовым» нужно бросать максимальные силы на Ла Лигу, несмотря на отставание от «Реала».

Прямо сейчас «Барселона» не выглядит фаворитом в противостоянии с «ПСЖ». В составах обеих команд есть нападающие мирового уровня, но парижский форвард в этом сезоне более стабильный, чем каталонский. К тому же Килиан Мбаппе мотивирован как можно лучше провести последнюю кампанию в «ПСЖ». У «сине-гранатовых» хорошая команда, но очень молодая и неопытная. Дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов с 16-летними парнями – уже большое достижение. Да и тренерский вопрос очень важен. Энрике все же победитель ЛЧ и обладатель требла. Хави может «зарядить» свою молодежь, но одного желания в Лиге чемпионов недостаточно.

Прогноз: проход «ПСЖ».

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