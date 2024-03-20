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В "Байере" ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо

Мировой футбол
Новости
20 Марта 2024 20:30
В "Байере" ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», генеральный директор «Байера» Фернандо Карро прокомментировал будущее главного тренера леверкузенской команды Хаби Алонсо.

«Контракт Хаби Алонсо рассчитан до 2026 года, и нет никаких причин сомневаться в том, что он останется здесь. В футболе никогда не знаешь точно, что произойдёт, но я полностью ему доверяю, у нас отличные взаимоотношения», - приводит слова Карро журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Бавария» старается «изо всех сил» привлечь к себе на работу Алонсо. Также сообщалось, что в последние недели сам испанский специалист стал более обстоятельно обдумывать вариант с приходом в «Баварию».

İdman.biz

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