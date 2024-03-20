Ультиматум Санчо. Не вернётся к тен Хагу, МЮ придётся согласиться на 35 млн евро от "Боруссии"

Джейдон согласен остаться с «чёрно-жёлтыми».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Один из сюжетов европейского футбола, который не давал заскучать осенью, – конфликт между главным тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом и вингером Джейдоном Санчо. Стороны сожгли мосты, игрока зимой отпустили в родную дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Теперь Джейдон намерен реабилитировать карьеру – но с манкунианцами, видимо, всё кончено.

Не так результативен - зато вывел команду в четвертьфинал

Нет, футболист не стал забивать пачками сразу после возвращения. Впервые он появился на поле в составе «чёрно-жёлтых» в 17-м туре Бундеслиги. Дортмундцы обыграли «Дармштадт» со счётом 3:0, английский вингер отметился голевой. Санчо быстро вписался в построения Эдина Терзича, закрепился в старте и к ассисту приписал мяч в ворота «Вердера».

Статистика не самая яркая – в то же время футболист выстреливает в самые необходимые моменты. В матчах, где он набирал результативные действия, «Борусссия» неизменно побеждала. И в Лиге чемпионов – тоже. Немецкий гранд прошёл тяжелейшую группу – и в 1/8 финала получил ПСВ. Не самый простой соперник, с которым на выезде сыграли вничью. Зато домашнему поединку тон задал как раз Джейдон – он забил уже на 3-й минуте, гол в итоге стал победным.

Видно, что вингер мотивирован и показывает другую игру, когда ему доверяют. Смущает статистика – но надо учитывать и контекст. В МЮ Санчо не тренировался с основной командой (не говоря уже об игровой практике), попал под тотальную изоляцию – и это серьёзный удар по форме.

Санчо не хочет к тен Хагу, МЮ готов отпустить

Манкунианцам приходится разбираться с балластом – и это уже традиция. Из-за Антони назревает конфликт интересов с тен Хагом – так хотя бы относительно Санчо его нет. Джейдона в команде представить уже невозможно. Степень упёртости стороны уже показали – англичанин не хотел извиняться перед тренером за поведение и отношение к тренировкам, сам коуч не собирался давать заднюю после принятых решений. Хотел последовательности.

О компромиссе в этом случае говорить не приходится. Наставник не изменил своего решения, даже несмотря на то, что катастрофически не хватало исполнителей на флангах. Про Антони уже написали – это были основные опции для «красных дьяволов».

Даже сейчас, когда пожар остыл, Джейдон придерживается прежней позиции – в карьерном спаде он винит тен Хага. Поэтому не намерен возвращаться в «Ман Юнайтед», пока там работает голландец. Планируется, что футболист запросит полноценный трансфер, если к лету менеджер останется в клубе. Руководство МЮ, понимая это, готовится к продаже вингера.

Вопрос цены

«Юнайтед» подходит к вопросу необычно трезво. В игрока вложили огромные деньги (компенсация «Боруссии» составила 85 млн евро). Но сначала он тяжело адаптировался в команде, потом потерял доверие тен Хага, плюс скандал. Сейчас всем в МЮ ясно, что эти траты не отбить.

Изначально на продаже собирались заработать 50-60 млн евро – теперь эта сумма упала до 35-40 млн. Да, это ощутимые потери, но нет другого выхода. Покупателя после скандалов будет найти крайне сложно, а те, кому Санчо был бы интересен, большие суммы платить не способны.

Те же дортмундцы настроены сохранить вернувшегося футболиста – но в серьёзных тратах на игроков они замечены не были. Молодёжь и футболисты, которым нужен второй шанс, – вот стихия «чёрно-жёлтых». В клубе готовы выделить на трансфер Санчо до 35 миллионов евро – правда, есть и другие препятствия. Среди них – огромная зарплата игрока. В МЮ финансовые реалии совсем другие, так что Джейдону неизбежно придётся пойти на снижение требований.

Тренерские перестановки могут повлиять на ситуацию

Вопрос в том, где произойдёт смена тренера. Позиции тен Хага в «Юнайтед» считаются прочными, хотя манкунианцев продолжает лихорадить. Всё же у тренера должна быть задача-минимум, в случае невыполнения которой ему укажут на выход. «Красные дьяволы» уже провалились в ЛЧ, с трудом ведут борьбу за еврокубки (никак не могут обогнать «Тоттенхэм», а «Вилла» из зоны ЛЧ – ещё дальше), продвигаются по Кубку Англии. Логично предположить, что если тен Хаг не принесёт трофей, а в чемпионате клуб финиширует не в топ-5, будут последствия. И в этом случае для финансов Санчо лучше вернуться – не будет угрозы снижения зарплаты.

Но если англичанин готов на понижение, «Боруссия» выглядит лучшим вариантом. Здесь вингер и заиграл на взрослом уровне, попал на радары европейских грандов. Вдобавок в коллективе конкуренция будет слабее, а уровень доверия больше. Это благоприятная среда для игрока со сложным характером. Другое дело, что и здесь на тренерском мостике могут произойти изменения. Позиции Эдина Терзича такие же неустойчивые, как и сама «Боруссия». В ЛЧ она феерит и дошла до четвертьфинала, встретится с «Атлетико». А вот в Бундеслиге всё очень тяжело. Слишком долго команду лихорадило – и только теперь она поднялась в зону ЛЧ. При этом стагнация на фоне прошлогодней борьбы за чемпионство очевидна. «Чёрно-жёлтые» по-прежнему оступаются в необязательных случаях (1:1 с «Вольфсбургом», 2:3 от «Хоффенхайма»).

Генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке поддерживал тренера ранее – но эта поддержка на фоне нестабильности и слабой игры в атаке ослабевает. Параллельно дортмундцы засматриваются на Нагельсманна - и крайне интересно, как потенциальная отставка Терзича скажется на перспективах Санчо.

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