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Известный турецкий футболист умер в 44 года

Мировой футбол
Новости
20 Марта 2024 12:53
Известный турецкий футболист умер в 44 года

Умер Эрсен Мартин, бывший футболист «Бешикташа».

İdman.biz сообщает, что 44-летний игрок-ветеран скончался из-за проблем с сердцем.

Эрсен был парализован из-за сердечного приступа в 2022 году. После этого Мартин оставался в больнице до самой смерти. Недавно футболиста, состояние которого ухудшилось, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Отметим, что за свою карьеру Мартин играл в таких клубах, как «Бешикташ», «Трабзонспор», «Сивасспор» и «Нюрнберг».

İdman.biz

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