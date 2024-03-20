С клуба АПЛ опять снимают очки. Наказывали "Эвертон", теперь - "Ноттингем", в подвале таблицы жара

В следующем сезоне снова можем увидеть санкции.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

В АПЛ - уже второй случай снятия очков с команды. На этот раз за нарушение финансовых правил наказали «Ноттингем». Рассказываем, что «лесники» сделали не так и кто ещё под прицелом.

Слишком серьёзно вложились в усиление

Коллектив в Премьер-Лиге с предыдущего сезона. До этого они длительный отрезок варились в котле Чемпионшипа, а тут смогли пойти заслужить повышение – и заодно получили солидные призовые. В клубе решили потратить вырученные деньги на усиление – причём серьёзное.

По тратам в летнее трансферное окно-2022 «Ноттингем» попал в топ-5 лиги – 161 млн евро они оставили на рынке. С учётом зимнего окна – 195 миллионов, а это уже 3-е место. К слову, это «лесникам» не помогло – они оставались в зоне вылета и до последнего боролись за выживание – так чаще всего и случается, если команда рискует с кардинальным обновлением состава.

Но эта история коллектив ничему не научила – и в минувшее межсезонье они снова вышли на охоту. На этот раз показатели были скромнее – всё-таки солидно закупились «Челси», «Тоттенхэм», «Сити», «Ньюкасл». И многие другие. Но даже так в графе «траты» у «Ноттингема» — 122 миллиона евро при заработанных 64 млн.

Согласно финансовым правилам, принятым в Премьер-Лиге, клубы за 3 сезона могут терять не более 105 млн фунтов за сезон. Для «Ноттингема» эта цифра была ещё меньше – 61 миллион, – потому что два из трёх сезонов «лесники» провели в Чемпионшипе. Отчётный период истекал 30 июня.

Как раз за тот период клуб даже с учётом заработков от продажи игроков ушёл в дефицит на 190 млн евро (примерно 162 млн фунтов). И руководство нарушение признало, но хотело прикрыться смягчающими обстоятельствами – могли продать Бреннана Джонсона «Брентфорду» за 30 млн фунтов, но тот не пожелал уходить. «Форест» решили, что смогут заработать на игроке больше – так и произошло («Тоттенхэм» выложил 47,5 млн в сентябре). Но комиссия этот аргумент не приняла.

До этого была история с «Эвертоном»

Ещё сильнее от аналогичного решения пострадал «Эвертон» — с них сняли целых 10 очков. В этом же сезоне – каких-то 4 месяца назад. Речь шла о периоде, который заканчивался в сезоне-21/22, хотели оспорить степень нарушения.

По итоговой оценке комиссии, «ириски» превысили этот же допустимый порог в 105 млн фунтов – убытки достигли 124,5 млн. Так клуб опустился в зону вылета, хотя до этого шёл на 14-м месте. Мало того – клуб своими исками хотели добить «Бёрнли», «Лидс» и «Лестер». Все они вылетали, когда нарушавший правила «Эвертон» спасался – отрыв составлял несколько очков. Общая сумма иска составляла 300 млн фунтов. Также по его итогам могли дополнительно снять 9 очков – а потом был риск опять попасть под санкции. На этот раз за нарушения в период до конца сезона-22/23.

Выбраться из болота не удавалось, пока «Эвертон» не подал апелляцию – 4 балла им в итоге вернули. Правда, осадок остался – да и вряд ли история на этом закончится.

В подвале таблицы ещё жарче

Дебютировавшим после возвращения в Премьер-Лигу «Бёрнли» и «Шеффилду» совсем тоскливо – они очевидно уступают конкурентам в уровне и с отрывом занимают последние места в турнирной таблице. Но иногда становилось веселее.

Сначала туда опускался «Эвертон», потерявший 10 очков – как только «ирискам» скостили наказание, они поднялись на безопасное 16-е место. В трио зоны вылета оказался «Лутон». Теперь с «Ноттингема» сняли 4 очка – и команда идёт на 18-й строчке.

Борьба за выживание стала чуть напряжённее, поскольку в зоне досягаемости «клинков» и «бордовых» теперь сразу два клуба: «Ноттингем» и «Лутон». В активе первых – 14 и 17 очков соответственно, на счету последних – 21 и 22 балла. Где-то виднеются даже «Эвертон» с «Брентфордом». Они смогли заработать себе фору, имея в активе 25 и 26 очков. Но до финиша ещё 9-10 туров – может произойти всё что угодно.

Тем более друг с другом команды ещё сыграют. «Пчёлам» на финишной прямой придётся играть подряд с «Шеффилдом», «Лутоном» и «Эвертоном». «Ириски» также сойдутся с «Ноттингемом», «Лутоном» и «Шеффилдом». «Лесники» и сами сыграют против «клинков» и «бордовых». В общем, нас ожидает запутанная и интересная концовка чемпионата.

Под прицелом – «Лестер», но не «Сити» и «Челси»

Есть все основания думать, что на «Ноттингеме» история со снятием очков не закончится. В следующем сезоне под раздачу рискует попасть «Лестер». Клубу могут предъявить те же обвинения за нарушения в период, который заканчивается последним их сезоном перед вылетом в Чемпионшип. Ожидается, что обвинения предъявят в ближайшие недели.

Для «лис» это серьёзная угроза – команда и так натерпелась с вылетом из элиты. Потеряла лидеров, но собралась с мыслями и сейчас лидирует в Чемпионшипе, готова возвращаться.

В случае повышения «Лестеру» придётся серьёзно подготовиться – снова закрепиться в АПЛ будет очень сложно. И снятие очков в таком положении – дополнительная нагрузка. Возможно, критическая.

И тем обиднее наблюдать за этим, смотря на траты английских грандов. Сразу у 13 клубов (помимо «Ноттингема») за тот же отрезок до конца сезона-22/23 убытки превышают допустимый показатель в 105 млн фунтов. Среди них – «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Арсенал», МЮ. О лидере и говорить не приходится – он известен заранее.

«Канониры», мерсисайдцы и «горожане» ведут борьбу за чемпионство – упорную и жаркую, с опять сменившимся лидером. Станут в неё вмешиваться со своими финансовыми правилами? Точно нет.

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