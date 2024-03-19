Трансферный дайджест

Копмейнерс отправится в «Ювентус», Мален переедет в АПЛ, Иммобиле может вернуться к Симоне Индзаги



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Тен Копмейнерс

«Аталанта», полузащитник, 26 лет

Центральный полузащитник итальянской «Аталанты» Тен Копмейнерс будет одним из самых лакомых кусочков в летнее трансферное окно. 26-летний хавбек несколько сезонов блистает в итальянской Серии А и ему давно пора двигаться в сторону топ-клуба.

По данным главного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, главным претендентом на Копмейнерса является туринский «Ювентус», который хочет серьезно укрепить среднюю линию, чтобы снова стать реальной силой в Европе.

Ради покупки лидера «Аталанты» «старая синьора» готова продать ряд игроков, включая Маккенни, Соуле, Айлинга, Миретти. Клуб оценивает трансфер нидерландца в 50-60 миллионов евро, при этом бергамаски даже не станут рассматривать предложения ниже этих цифр.

Еще одним претендентом на голландца является «Ливерпуль», планирующий летом «освежить» состав и конкретно центр поля. Но там многое будет зависеть от фигуры нового главного тренера.

В этом сезоне Копмейнерс сыграл в Серии А 25 матчей, забил 10 мячей, отдал 3 результативные передачи. На интернет-портале Transfermarkt 26-летний хавбек оценивается в 40 млн евро.

Наш прогноз: Копмейнерс станет игроком «Ювентуса».

Дониэлл Мален

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 25 лет

Нидерландский вингер Дониэлл Мален второй сезон один из лидеров дортмундской «Боруссии», неудивительно, что заинтересовались сразу несколько топ-клубов АПЛ.

По данным известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, 25-летний хавбек попал в сферу интересов «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», готовых приобрести его в летнее трансферное окно за сумму около 50 млн евро.

Сообщается, что манкунианцы с небольшой доплатой готовы обменять его на английского полузащитника Джейдона Санчо, выступающего в составе «шмелей» на правах аренды и не собирающегося возвращаться в клуб.

Дониэлл Мален стал футболистом дортмундской «Боруссии» летом 2021 года, перейдя из голландского «ПСВ». Его контракт действует до 2026 года.

В этом сезоне 25-летний футболист сыграл в Бундеслиге 23 матча, забил 11 голов. Он является игроком сборной Нидерландов. На интернет-портале Transfermarkt Малена оценивают в 35 млн евро.

Наш прогноз: Мален уйдет из «Боруссии».

Чиро Иммобиле

«Лацио», нападающий, 34 года

В этом сезоне Чиро Иммобиле далек от лучшей формы, его замучили травмы, а сам «Лацио» заметно сдал и пока далек от попадания в зону Лиги чемпионов. Болельщики «орлов» никогда не стеснялись в выражениях, а основной свой гнев обрушили на голову своего капитана.

Такое давление, в том числе и на семью и детей, мало кому может понравиться. А тут еще подоспела отставка главного тренера Маурицио Сарри, с которым у Иммобиле сложились прекрасные отношения.

34-летний нападающий задумывается об уходе из «Лацио» и по данным издания TuttomercatoWeb со ссылкой на Tuttosport, на него уже имеется серьезный претендент.

Это миланский «Интер» во главе с главным тренером Симоне Индзаги, который не один сезон проработал с Иммобиле в «Лацио». Известно, что представители «нерадузрри» встречались с агентами футболиста и обсудили первоначальные условия перехода.

Контракт Иммобиле с «орлами» действует до 2026 года. В этом сезоне нападающий сыграл 25 матчей, забил 6 голов.

Наш прогноз: Иммобиле помирится с болельщиками и останется в «Лацио».

Матс Виффер

«Фейенорд», полузащитник, 24 года

Испанская «Барселона» имеет некоторые проблемы с опорной зоной и попытается активно укрепить эту позицию в ближайшее время. Из-за финансовых проблем топ-игрока найти сложно, поэтому руководство «блауграны» будет пробовать искать бюджетный вариант.

Как стало известно изданию Diario Sport, сейчас каталонцы хотят договориться с опорным полузащитником Матсом Виффером из «Фейеноорда».

На интернет-портале Transfermarkt 24-летний игрок оценивается в 25 млн евро, такую сумму вполне может позволить себе «Барселона». В этом сезоне Виффер провел за «Фейенорд» 24 матча, 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Стало известно, что спортивный директор Деку после матча «Барселоны» с «Наполи» в Лиге чемпионов на этой неделе встречался со своим бывшим партнером Джованни ван Бронкхорстом, который ранее тренировал «Фейенорд» и отлично представляет возможности потенциального новобранца.

Еще одним плюсом в пользу покупки Виффера является то, что они вместе с полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом в сборной Нидерландов и отлично взаимодействуют друг с другом.

Другим претендентом на Виффера является мадридский «Атлетико», главный тренер «матрасников» Диего Симеоне активно интересовался полузащитником в зимнее трансферное окно.

Наш прогноз: Виффер уйдет из «Фейенорда».

Омар Мармуш

нападающий, «Айнтрахт», 25 лет

В этом сезоне игра египетского форварда Омара Мармуша вышла на новый уровень. Сейчас он является лучшим бомбардиром «Айнтрахта» из Франкфурта.

Яркая игра 25-летнего нападающего, также способного играть на позиции вингера, привлекла внимание «Ливерпуля», где главной звездой является его партнер по сборной Египта Мохамед Салах.

Как сообщает немецкое издание Bild, мерсисайдцы готовы выложить за Мармуша сумму в 50 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Также за ним пристально следят другие клубы АПЛ: «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», но главным претендентом все–таки является «Ливерпуль». К тому же к переходу в этот клуб склоняется и сам Мармуш.

В текущем сезоне Омар Мармуш сыграл за «орлов» в Бундеслиге 20 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. На интернет-портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 15 млн евро.

Наш прогноз: Мармуш останется в «Айнтрахте», если клуб выйдет в еврокубки.

Георгий Мамардашвили

«Валенсия», вратарь, 23 года

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили выступает на хорошем уровне несколько сезонов, ему давно пора сделать шаг вперед и перейти в один из ведущих европейских клубов.

Этим летом у 23-летнего вратаря появится такой шанс, так как им активно интересуется лондонский «Ньюкасл», готовый купить его в межсезонье, сообщает английское издание The Times.

Скауты «сорок» несколько раз приезжали на матчи «Валенсии», чтобы воочию посмотреть за действиями Мамардишвили и остались очень довольны его игрой.

К тому же главному тренеру «Ньюкасла» Эдди Хау, который наверняка будет тренировать клуб и в новом сезоне, очень импонирует игра голкипера.

В этом сезоне Мамардашвили провел 27 матчей и пропустил 31 мяч. На Transfermarkt он сейчас стоит 30 млн евро.

Наш прогноз: Мамардашвили уйдет из «Валенсии».

Джейдон Санчо

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 23 года

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу не требуются услуги Джейдона Санчо и, если он летом сохранит свой пост, то попытается избавиться от опального полузащитника.

Напомним, летом 2021 года Санчо был куплен у дортмундской «Боруссии» за 85 млн евро, но заиграть в составе манкунианцев так и не смог.

Летом 2023 года у английского вингера случился конфликт с Эриком тен Хагом, после чего он был отстранен от тренировок с командой.

В зимнее трансферное окно Санчо на правах аренды вернулся в дортмундскую «Боруссию», где чувствует себя довольно хорошо и постепенно возвращает былые кондиции. Сам он неоднократно заявлял, что при тен Хаге в состав «МЮ» не вернется.

По данным Bild, «шмели» готовы выкупить его трансфер за 35-40 млн евро, что сейчас вполне устраивает «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне за «Боруссию» Санчо сыграл 10 игр, забил два мяча, отдал две голевые передачи.

Наш прогноз: «Боруссия» выкупит трансфер Санчо.

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