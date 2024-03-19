Игроки, забившие больше всего голов в одном клубе - СПИСОК

Объявлен список лучших бомбардиров, отличившихся за один клуб.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу, составленную IFFHS, вошли те, кто забил 250 и более голов.

Этого добились 13 игроков. Лионель Месси, забивший в составе «Барселоны» 672 гола, является рекордсменом мира. Благодаря голам, забитым в составе "Реала", Криштиану Роналду - второй, а Карим Бензема - третий.

1. Лионель Месси («Барселона») – 672

2. Криштиану Роналду («Реал») – 450

3. Карим Бензема ("Реал") - 354

4. Роберт Левандовски ("Бавария") - 344

5. Бадер Аль-Мутава («Аль-Кадисия») – 301

6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 280

7. Джо Гормли («Клифтонвилл») – 270

8. Кламинт Олсен («Рунавик») – 262

9. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 260

10. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») – 253

11. Али Мабхут («Аль-Джазира») – 251

12. Джордан Оуэнс («Крусейдерс») – 251

13. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 250

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