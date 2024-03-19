Один в поле воин. Несмотря на проблемы "Баварии", Кейн проводит свой лучший сезон

Капитан сборной Англии проводит один из самых результативных сезонов в карьере, несмотря на проблемы мюнхенского клуба

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Нападающий, возможно, не выиграет ни одного трофея в своем первом сезоне в «Баварии», но его голевая статистика является одной из лучших, которую когда-либо видел европейский футбол, пишет Goal.



Гарри Кейн стал объектом насмешек в социальных сетях после своего дебюта в мюнхенской «Баварии». Он вышел на поле на 63-й минуте Суперкубка Германии, сделал три касания и не имел ни одного шанса забить. В тот день «РБ Лейпциг» разгромил «Баварию» со счетом 3:0.

Да, «Лейпциг» - хорошая команда, и да, Кейн пробыл в стране всего менее 72 часов, но это казалось жестоким поворотом судьбы, что капитан сборной Англии смог присоединиться к единственному клубу, который рассчитывал выиграть все внутренние соревнования — и немедленно стать частью команды, проигравшей финал.

В этом результате, конечно, не было вины Кейна. Баварцы проигрывали со счетом 0:2, когда он вышел на поле, а пенальти Дани Ольмо на 68-й минуте не имел ничего общего с экс-игроком «Тоттенхэма». Тем не менее, он служил идеальной мишенью для интернет-троллей. Похоже, «шпор-ность» последовала за Кейном через весь континент.

С тех пор «Баварию» преследуют травмы, неудачи и плохие выступления. Но среди всего этого Кейн — единственный игрок, который спасает их от того, чтобы окончательно пойти на дно. На сегодняшний день он забил 31 гол в Бундеслиге и добавил еще шесть в Лиге чемпионов. Его результативные передачи также выражаются двузначными цифрами.

Мемы невозможно остановить, социальные сети будут существовать всегда, но Кейн проводит один из величайших европейских сезонов, и его следует славить за это.

Безупречная голевая статистика

Способность Кейна забивать голы никогда не подвергалась сомнению. Он забил 213 голов в Премьер-лиге за «Шпоры» и был на пути к тому, чтобы побить рекорд Алана Ширера (260 голов), когда ушел в «Баварию». Он шесть раз перескочил планку в 20 голов в высшем дивизионе Англии, забив 30 мячей в своей последней кампании в Англии.

В Бундеслиге он был столь же эффективен. После того, как Кейна затролили за то, что он не отличился в бессмысленном товарищеском матче, он взял лигу штурмом. В 26 матчах он забил 31 гол, а также добавил семь результативных передач.

Он с некоторым отрывом превосходит свои ожидаемые 24,5 гола — признак классного нападающего. Его показатели не были такими ошеломительными в еврокубках, но у него по-прежнему шесть голов в восьми матчах ЛЧ, плюс три результативные передачи.

Ему потребовалось всего три месяца, чтобы стать лучшим англичанином в сезоне Бундеслиги. Если он сохранит эту форму — а он не проявляет никаких признаков замедления после того, как 9 марта оформил хет-трик в матче против «Майнца» и записал на свой счет гол плюс пас 16 марта против «Дармштадта» - Кейн мог бы с комфортом набрать 50 очков во всех соревнованиях.

Тащит «Баварию» к победам

И эти голы забивались и в критических ситуациях. Кейна уже давно критикуют за то, что он не проявляет себя в нужные моменты. Он был незаметен в финале Евро-2020, нанес едва ли не один удар в финале Лиги чемпионов 2019 года и смазал пенальти на чемпионате мира 2022 года, в результате чего «Три льва» покинули турнир.

Но его способность проявлять себя в ключевые моменты этого сезона была неоценима - особенно для «Баварии», которая терпела неудачу.

Он забил и помог своей команде одержать победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 , открыв групповой этап Лиги чемпионов; он забил гол сведший счет вничью 2:2 с лидером лиги «Байером» из Леверкузена; а 5 марта он забил два мяча «Лацио», отыграв отставание в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хет-трики против «Боруссии Дортмунд», «Дармштадта», «Бохума» и «Майнца» только укрепили его позицию.

Возможно, его единственным неудачным «незаметным» выступлением было поражение от «Леверкузена» со счетом 0:3 в начале февраля, встреча, в которой «Бавария» была настолько сильно переиграна, что даже Тухель раскритиковал свою команду за то, что она недостаточно вовлекала Кейна в игру.

В этом поражении ни в коем случае не виноват Кейн, и когда «Баварии» требовался звездный игрок, он почти всегда откликался на этот призыв.

Погоня за рекордом Левандовского

Роберт Левандовский показал исторические цифры в сезоне 2020/21. Всего за 29 игр он забил 41 гол — рекорд Бундеслиги. Он забивал гол каждые 60 минут внутри страны и каждые 103 минуты в Лиге чемпионов.

То, что он занял второе место после Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч», всего через год после предполагаемого несправедливого пренебрежения, когда вручение награды было отменено, стало неожиданностью.

И вот на сцене появляется Кейн. Англичанин забивает со скоростью, равной той, что удавалась Левандовскому в его рекордном сезоне. Если он сохранит нынешний темп, Кейн завершит сезон с таким же количеством голов.

Тем не менее, учитывая, что ограничения скорее всего, будут сняты в последние недели кампании, поскольку время Тухеля у руля команды подходит к концу, а гонка за титул почти подошла к концу, не удивляйтесь, если «Бавария» выместит свое разочарование на каких-то аутсайдерах, как они сделали это в победе над Майнцом со счетом 8:1.

Ожидайте, что если до середины мая будут подобные результаты - Кейн выйдет на первый план.

«Золотая бутса» почти гарантирована

За пределами Германии никто в Европе не приблизится к показателям Кейна в этом сезоне. Несмотря на свои успешные сезоны в прошлом, Кейн ни разу не выигрывал Золотую бутсу Европы. Премьер-лига всегда предлагала жесткую конкуренцию, в то время как Левандовский, Эрлинг Холанн, Лионель Месси и другие не позволяли ему всерьез участвовать в гонке.

Однако в этом году Кейн лидирует. Его 31 гол в матчах национальной лиги — это на восемь больше, чем у занявшего второе место Лаутаро Мартинеса из «Интера», и на девять больше, чем у форварда «Штутгарта» Серу Гирасси, занявшего третье место. Между тем, на счету Килиана Мбаппе 21 гол, а Холанн еще больше отстает с 18.

Если Кейн продолжит забивать в текущем темпе - или даже улучшит его - он завершит кампанию с самым высоким общим количеством голов принесшим выигранную «Золотую бутсу» с тех пор, как Криштиану Роналду забил 48 голов в сезоне 2014/15.

Возможно, «Бавария» не достигнет результатов, соответствующих его результативности, но Кейн должен, по крайней мере, заработать еще несколько индивидуальных трофеев в рамках своей потенциально исторической кампании.

Проклятие Кейна

Кажется, в карьере Кейна есть закономерность невезения. Каждый раз, когда он достигает новой вехи, появляется какая-то отвлекающая сила, перетягивающая внимание с его достижений. В сезоне 2017/18 он забил 30 раз за «Тоттенхэм» в лиге — и забивал в среднем каждые 103 минуты.

Его показатели в Лиге чемпионов были еще лучше: нападающий забивал гол каждые 85 минут. Но его успех был в значительной степени заглушен появлением Мохамеда Салаха в «Ливерпуле», который забил 32 гола в лиге и 44 гола во всех соревнованиях.

То же самое произошло и в прошлом сезоне. Кейн забил 30 голов, но его затмил Холанн, который забил рекордные 36 раз во время своей дебютной кампании в «Манчестер Сити».

В более широком смысле преобладает мнение, что Кейн никогда не был частью команды, достаточно хорошей, чтобы бороться за трофеи, соответствующие его талантам. «Шпоры» всегда находились на периферии элиты, были лучшими представителями верхушки среднего класса команд Премьер-лиги.

По несчастливой иронии судьбы он попал в эту команду «Баварии» - именно в этом сезоне. Баварцы в этом году выступили плохо; они пропускают слишком много простых голов и не контролируют матчи с ожидаемым удовольствием. По сути, их слишком легко победить.

Это не было бы проблемой в большинстве обычных сезонов Бундеслиги, но взлет леверкузенской команды Хаби Алонсо привел к тому, что баварцы значительно отстали от своих соперников за титул.

«Бавария», вероятно, не выиграет титул Бундеслиги в 2024 году. Таким образом, Кейн может прожить еще один год без трофея. История, похоже, повторяется.

Надежда еще не потеряна

Тем не менее, несмотря на все разговоры о проклятиях и тщательный анализ количества забитых голов, Кейн все же может привезти трофей в «Баварию» при самых невероятных обстоятельствах.

«Байер» лидирует в Бундеслиге с преимуществом в 10 очков за девять оставшихся игр, но «Бавария», похоже, вернула боевую форму. То, что после международного перерыва «Леверкузен», клубе, который исторически делал все возможное, чтобы не выигрывать крупные трофеи в выгодных ситуациях, может дрогнуть - не кажется полностью исключенным.

Победа в Лиге чемпионов тоже остается возможной. Хотя на поле есть более сильные команды - «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид», безусловно, фавориты по сравнению с «Баварией», - относительно удачный жребий в четвертьфинале может вывести команду Кейна в лидеры.

И несмотря на всю критику, которую Тухель, который вскоре уйдет, совершенно справедливо получил за последние несколько месяцев, он остается проницательным тренером, который может добиться результатов в больших играх.

Однако для Кейна этот сезон не должен определяться играми, которые «Бавария» не выигрывает, или трофеями, которые им не удается заполучить.

Вместо этого ее следует запомнить как кампанию, в которой игрок уже мирового класса показал, что он еще много может дать футболу.

İdman.biz