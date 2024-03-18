Клоппа разозлили

Между Юргеном Клоппом и английским журналистом произошло серьезное недопонимание.

Как сообщает İdman.biz, неприятный инцидент произошел на пресс-конференции, состоявшейся после матча 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Два вопроса представителя СМИ вывели немецкого эксперта из себя. Клопп очень нервничал в обоих своих ответах.

- Интенсивность - второе имя вашей игры. Почему в дополнительное время было так тяжело?

- Должен сказать, что это немного глупый вопрос. Я не могу сказать вам, сколько игр между нами и «Манчестер Юнайтед» было проведено за последнее время. Этот вопрос меня расстраивает. Но вы, вероятно, думаете, что это хороший вопрос.

- Значит, количество игр слишком велико?

- Хватит, понятно, что вы сегодня не в лучшей форме. Мои нервы вас не выдержат.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» выиграл в дополнительное время со счетом 4:3.

İdman.biz