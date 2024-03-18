Из-за матча "Трабзонспор" - "Фенербахче" задержаны 12 человек

Расследуется скандал во время и после матча между "Трабзонспором" и "Фенербахче" в XXX туре турецкой Суперлиги.

İdman.biz сообщает, что МВД братской страны задержало 12 человек.

Их обвиняют в особой активности в раздувании скандала.

Отметим, что действия болельщиков, бросавших на поле пиротехнические устройства во время игры, несколько раз приводили к приостановке матча. Во время углового удара «Трабзонспора» горящие предметы, брошенные болельщиками гостей в штрафную, привели к падению Эдина Джеко на землю. В результате матч был остановлен на несколько минут.

Душан Тадич, еще один игрок «Фенербахче», также стал жертвой посторонних предметов. Из-за его падения на поле и на этот раз в игре случилась вынужденная пауза.

К жертвам пиротехнических устройств присоединился и помощник судьи Керем Эрсой. В игре случилась пауза, когда главный арбитр игры Халил Умут Мелер вызвал к себе судейскую бригаду. Матч продолжился после того, как зрителей попросили не допускать подобных действий на стадионе.

Но болельщики не остановились даже после игры. Недовольные поражением представителя Трабзона болельщики вышли на поле.

Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

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