Скандал в Суперлиге - ВИДЕО

XXX тур турецкой Суперлиги ознаменовался неприятным инцидентом.

Как сообщает İdman.biz, встреча «Трабзонспора» и «Фенербахче» вызвала большой скандал.

Действия болельщиков, бросавших во время игры пиротехнические устройства, приводили к тому, что матч несколько раз останавливался. Во время углового удара «Трабзонспора» горящие предметы, брошенные гостями в штрафную, привели к падению Эдина Джеко на землю. В результате матч был остановлен на несколько минут.

Душан Тадич, еще один игрок «Фенербахче», во время одной из атак команды вскоре после этого тоже стал «жертвой» посторонних предметов. Из-за его падения на поле в игре снова случилась вынужденная пауза.

К пострадавшим от пиротехнических устройств присоединился помощник судьи Керем Эрсойдан. В игре случилась пауза, когда главный арбитр Халил Умут Мелер вызвал к себе судейскую бригаду. Матч продолжился после того, как зрителей попросили не допускать подобных действий на стадионе.

Но болельщики не остановились даже после игры. Недовольные поражением представителя Трабзона болельщики вышли на поле.

Отметим, что матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

İdman.biz