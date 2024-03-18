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"Байер" стал второй командой в истории Бундеслиги по этому показателю

Мировой футбол
Новости
18 Марта 2024 09:00
"Байер" стал второй командой в истории Бундеслиги по этому показателю

Леверкузенский «Байер» после победы в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (3:2) стал второй командой в истории турнира по количеству очков за один сезон к 26 турам. Об этом сообщает Opta Sport.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье.

Фрайбург - Байер (Леверкузен) - 2:3

0:1 Вирц – 2' 1:1 Доан – 10' 1:2 Гложек – 40' 1:3 Шик – 53' 2:3 Кайтель – 79'

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, у «Байера» в текущем сезоне набрано 70 очков. По этому показателю впереди в истории Бундеслиги только «Бавария», которая в сезоне-2013/2014 набрала 74 очка после 26 туров.

Отметим, что команда Хаби Алонсо продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2023/2024. «Байер» опережает идущую второй мюнхенскую «Баварию» на 10 очков. «Фрайбург», в свою очередь, находится на девятом месте, заработав 33 очка.

İdman.biz

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