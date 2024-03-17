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Андрей Лунев отказался от перехода в "Ньюкасл"

Мировой футбол
Новости
17 Марта 2024 14:18
Андрей Лунев отказался от перехода в "Ньюкасл"

Российский вратарь азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Андрей Лунев признался, что имел возможность оказаться в клубе английской Премьер-лиги. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", футболист мог перейти в "Ньюкасл", но лишь на роль третьего вратаря.

"Хотел бы поиграть в Англии? Очень. Был вариант, когда находился в "Байере". Один знакомый говорил, что есть возможность поехать в "Ньюкасл", [быть] там третьим или четвёртым вратарём. У них есть основной Попп, Дубравка. Говорил мне, что у них есть два опытных вратаря, не хватает третьего вратаря. Они как раз взяли Кариуса. Я ответил отказом", - сказал Лунев на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

32-летний Лунев в марте может впервые выйти на поле в футболке сборной России с ноября 2018 года. Позднее вратарь также привлекался в заявку национальной команды, но не играл.

İdman.biz

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