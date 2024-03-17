Савио на распутье. Фанату Гвардиолы лучше не переходить в "Манчестер Сити"

Еще один сезон в «Жироне» способен показать настоящий талант бразильца.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Когда говорят о чудесном выступлении «Жироны», нередко упускают тот факт, что этот весьма скромный испанский клуб входит в весьма нескромную империю City Football Group (CFG). Ее пиковая структура – «Манчестер Сити». Его королевству нужна многочисленная сеть фарм-клубов для обкатки футболистов разной степени таланта, возраста и необходимости.

Поэтому если кто-то в клубах CFG себя ярко проявляет, его неизменно связывают с интересом со стороны «Манчестер Сити». В «Жироне» в такую категорию первым делом попал Савио. Юный бразилец, который оказался в испанском фарм-клубе «горожан», перейдя из французского фарм-клуба «Труа». Кажется логичным завершение такого пути на «Этихаде». Однако трансфер ближайшим летом мог бы стать большой ошибкой и для системы «Сити», и для самого футболиста.

Стремительный взлет

19-летний парень, который в шаге от исторического прорыва с «Жироной» в Лигу чемпионов, еще девять лет назад доил коров и жил на семейной ферме в бразильском Сан-Матеусе, где его воспитывали мама, дедушка и бабушка. Сейчас он – ярчайший футболист главной сенсации Ла Лиги. На его счету десять голов и восемь результативных передач в нынешнем сезоне. Взлет невероятно стремительный. А все потому, что Савио дают возможность получать удовольствие на поле:

Я осознаю, что мой стиль игры делает с людьми. Мне нравится, что когда я показываю какой-нибудь технический трюк, болельщики ревут. Я пересматривал одну игру недавно и заметил, как наши фанаты вскакивали со своих мест и в восторге кричали. Мне хочется, чтобы они так делали, глядя на мою игру.

Безусловно, Савио далеко не единственный творец феноменального успеха «Жироны». Но он – одна из самых перспективных и впечатляющих звезд в этом коллективе, собранном Мичелом. Когда недавно «Жирона» переживала неприятный ухабистый отрезок с поражениями от «Атлетика», «Мальорки», с разгромом от «Реала», Савио забил трижды в двух матчах, которые разбавили победами эту невыразительную серию.

Савио показал сбалансированную игру, достойный для игрока его амплуа и возраста атлетизм, приличное видение поля, великолепную технику и тягу к обучению. Он ведь признавал, что ему привычнее и проще действовать на правом фланге, чтобы смещаться и бить. А пришлось переучиваться на левый край, поскольку тренер посчитал, что там он сможет приносить больше пользы.

Боевой коллектив

«Жирону», кстати, вполне можно назвать тренерской командой. Она не похожа на типичную выскочку, которая может высоко взлететь на грубости, жесткости, агрессии и примитивном напоре, не обладая звездным и техничным составом. Эта команда смогла найти баланс между техникой, физикой, креативом и психологией, выжимая из способностей каждого участника максимум. Многие были списаны в топ-клубах, не смогли по тем или иным причинам там раскрыться, кто-то находится на стадии роста, кто-то должен был доигрывать, но ему еще есть что доказать.

Это сложило успех «Жироны». Да даже Мичел, которого уж точно звездой тренерского цеха не назовешь, имел в Ла Лиге недолгий опыт работы в «Райо Вальекано», откуда его уволили через семь месяцев. Потом пять месяцев поработал в «Уэске». Разве мечтал он о том, что скоро будет бороться за место в Лиге чемпионов? При этом у Мичела есть изюминка в том, что он живет тренерскими концепциями Хосепа Гвардиолы, на которого равняется.

Близость «Жироны» к попаданию в Лигу чемпионов должна стать еще одним фактором в пользу того, чтобы Савио остался в этой команде, а не переходил в «Манчестер Сити». В «Жироне» у него будут гарантированные восемь матчей с топовыми клубами ЛЧ в следующем сезоне. У него будет уже другой статус, другой уровень амбиций, это будет новая проверка. В «Манчестер Сити» же он станет лишь очередным игроком подмены на фланге.

Тренерский фактор

Да, сам Савио признавался, что выбрал в свое время переход в систему CFG сознательно. Ведь на него претендовал «Арсенал», у которого тоже отличная система воспитания молодежи. Он же предпочел путешествие по империи «Сити», чтобы дойти «до босса», то есть поработать с Гвардиолой. Тут, кстати, может быть аргумент в пользу того, чтобы бразилец все бросил и помчался-таки летом на «Этихад». Ведь Хосеп может скоро и покинуть клуб. Тогда мечта Савио не сбудется. Но стоит ли это потенциального риска от перехода?

А парируя аргумент о привлекательности работы с Гвардиолой, можно вспомнить про приверженность Мичела учениям Хосепа. Об этом говорил и сам Савио:

Мы всем достигнутым обязаны тренеру. Он очень требователен. Его бесит, если мы делаем неточный пас или совершаем ошибку. Он часто ругается на меня, когда я делаю что-то не так. Половину матча я провожу на фланге рядом с ним. И это порой меня выводит из себя, даже злит. Когда довелось оказаться на скамейке запасных в матче Кубка Испании, я наблюдал, как он кричит на тех, кто на поле. Поймал какое-то особое ощущение, что это был не я. Мичел не оставляет нас в зоне комфорта. И мы все знаем, что он делает нас лучше.

Готовность к конкуренции

У «горожан» юному Савио, который блистал только один сезон в «Жироне», придется конкурировать с Грилишем, Доку, Бернарду Силвой, Фоденом, Боббом, Альваресом и поднимающимися крайними защитниками. Такой практики, как в «Жироне», он там точно не получит. И нужно еще задаться вопросом о том, готов ли Савио к требованиям, предъявляемым топовыми клубами и чемпионатом Англии.

Своеобразную проверку он и его «Жирона» проходили в двух матчах с «Реалом». Оба раза «Жирона» крупно уступила, а Савио не произвел никакого впечатления. Хотя блеск в таких матчах означал бы рост стоимости на глазах. Безусловно, будущее бразильца ждет интересное. Но вряд ли ему стоит цепляться за первый же шанс, предложенный «Манчестер Сити». В конце концов, он может не выбирать альтернативу, а оставаться в системе.

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