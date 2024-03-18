Неймар. Неоднозначное наследие спустя 15 лет

Карьера звездного форварда близка к завершению



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

15 лет назад Неймар забил первый мяч в своей профессиональной карьере, поразив ворота «Сантоса» в матче с «Моги Мирим» в чемпионате штата Сан-Паулу.



Полтора десятилетия спустя он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, обогнав Пеле и обойдя таких великих коллег, как Роналдо, Ромарио и Зико. И хотя он много чего делает помимо забивания голов, его по-прежнему считают разочарованием, пишет ESPN. Справедливо ли это?

Сторона обвинения

Довод в пользу обвинения основывается на простом наблюдении. Если бы футбол был исключительно делом цифр, то это было бы бинго. Статистика никогда не может рассказать всю историю.

Пеле и его последователи, несомненно, ошиблись, озвучивая его столь большое количество голов за карьеру, превышающему 1000. Наследие «Короля футбола», как и всех великих игроков, можно найти в больших, решающих матчах, в поединках, где выигрываются титулы и создается репутация.

И хотя у Неймара еще есть время улучшить свой баланс, даже он согласится, что не может сравниться с Пеле по этому показателю. На счету «Короля футбола» три титула на чемпионате мира, и хотя он получил травму на ранних стадиях второго из них, он сыграл основополагающую роль в двух других. А что есть у Неймара?

Да, он выиграл первую золотую олимпийскую медаль для Бразилии в 2016 году. Но это не считается большим титулом. Кроме того, есть еще победа на Кубке конфедераций в 2013 году, одержанная благодаря потрясающему удару в матче с действующим чемпионом мира Испанией, но это все равно второстепенный турнир.

Сторона защиты

У защиты на это есть простые ответы. Не его вина, что он начал свою международную карьеру в то время, когда Бразилия, как хозяйка чемпионата мира 2014 года, проводила лишь товарищеские матчи.

И его послужной список в официальных поединках весьма неплох: всего пять голов в 12 матчах Кубка Америки, но четыре гола в пяти играх Кубка конфедераций 2013 года, 16 — в 28 отборочных матчах чемпионата мира и, несомненная вершина - восемь в 13 поединках мундиаля.

Кроме того, в пользу защиты можно привести и тот факт, что его участие на чемпионате мира было сильно омрачено травмами. Так, он выбыл из строя до конца мундиаля 2014 года, получив повреждение после грубого фола в четвертьфинале против Колумбии.

А его выступления на турнирах в 2018 и 2022 годах были, по крайней мере, настолько хороши, насколько можно было ожидать, учитывая необходимость опасаться рецидивов.

Кроме того, можно привести аргумент, что если бы Бразилия не пропустила шокирующий мяч на последней минуте матча с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2022 и не проиграла в итоге в серии пенальти, его бы прославили как героя за то, что он наконец пробил оборону соперника великолепным сольным голом.

Снова слово обвинению

На что сторона обвинения возразит, что в наследии нет места для «того, что могло бы быть», и что он также может нести некоторую долю ответственности за некоторые травмы, которые он получил. Это странный тезис, но он заслуживает внимания, потому что подводит нас ближе к сути истории Неймара.

Конечно, когда на игроке нарушили правила и он получает травму, обвинять в этом того, на ком сфолили, просто смешно. Ответственность, безусловно, лежит на нарушителе.

Однако в таком контактном виде спорта необходимо учитывать тот неоспоримый факт, что с тех пор, как появился мяч, талантливые игроки подвергаются грубому обращению. Действительно, современные футболисты пользуются гораздо большей защитой арбитров, чем их предшественники.

Поэтому необходимость беречься от фолов - необходимая часть мастерства талантливого игрока, особенно хрупкого телосложения. Для старомодного уличного футболиста это просто-таки вторая натура. Он учится, когда нужно идти в дриблинг и, что не менее важно, когда нужно двигать мяч и ждать лучшей возможности.

Но Неймар - не уличный футболист в этом смысле. Он вырос на футзале и разработал стратегию защиты, ориентированную на присутствие арбитра. Он часто хотел показать рефери, что на нем нарушают правила, и поэтому пытался выманить фол.

Это оказалось не слишком надежным методом самообороны, а также часто не имело особого футбольного смысла - некоторые из его худших отрезков игры приходились на моменты, когда он опускался глубже в стремлении заработать бессмысленные штрафные.

Трудно не прийти к выводу, что Неймар просто не смог бы преуспеть в эпоху Пеле, в то время как «Король футбола» без проблем адаптировался бы к современной эпохе.

Но Неймар, конечно, дитя своего времени - эпохи футбола как большого бизнеса в глобальной индустрии развлечений. Его с младенчества воспитывали так, чтобы он блистал и развивался в этой среде, как часть проекта, которым руководит его отец-агент.

Сторона обвинения, безусловно, может утверждать, что этот процесс испортил его и оставил проблемы с преодолением трудностей. С личной точки зрения, самым большим матчем в его карьере был финал Лиги чемпионов за ПСЖ против «Баварии» в 2020 году, где поразительно, насколько сильно развалилась его игра с того момента, как соперник забил. Давление казалось слишком сильным для него.

Снова слово защите

Защита может возразить, что давление казалось слишком сильным, потому что оно было слишком сильным. С самого начала было ясно, что для оценки карьеры Неймара, по крайней мере в глазах его соотечественников, будут использоваться два мерила. Одно из них — победа на чемпионате мира, которая всегда является коллективным достижением и зависит от обстоятельств.

Другое - получение «Золотого мяча». Бразильцы привыкли считать этот трофей своим по праву рождения, но со времен Кака в 2007 году никто его не выигрывал. Неймар должен был исправить это упущение - преувеличенный и ненужный приз в командном виде спорта, но все же воспринимаемый всерьез.

Именно это в 2017 году спровоцировало его переход из «Барселоны», где он прекрасно вписался, в ПСЖ. Как он мог стать лучшим в мире индивидуально, проживая по сути в доме Лионеля Месси?

Он должен был уйти и создать свою собственную семью, и вот он оказался в лиге, атлетичность которой ему не подходит, в клубе, который совершает этот неопределенный путь к непривычным высотам. Стоит ли удивляться, что проект не достиг всех поставленных целей?

Суд отправляет дело на пересмотр

Стороны обвинения и защиты теперь могут отдохнуть в ожидании новых доказательств. История еще не завершена. Еще предстоит написать новые главы. Было бы неразумно списывать со счетов столь выдающийся талант.

15 лет спустя мы явно ближе к ее концу, чем к началу. Но если он захочет этого и ему повезет сохранять нынешнюю форму, то у Неймара впереди еще один чемпионат мира, а возможно, и два.

Многие в Бразилии считали, что Пеле не должен ехать в Мексику на триумфальный для него и сборной ЧМ-1970. Качество способно заткнуть рот критикам. Если вид финишной черты удвоит сфокусированность Неймара, то самая интересная часть его истории может быть еще впереди.

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