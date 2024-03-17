"Бавария" победила с 5 голами, "Штутгарт" - с тремя

В немецкой Бундеслиге состоялись 6 игр 30-го тура.
Как сообщает İdman.biz, обращает на себя внимание превосходство гостей в этих встречах.
Хозяева поля проиграли 3 матча из 6 и выиграли только 2. Лишь матч между «Хайденхаймом» и «Боруссией М» завершился вничью.
«Бавария» на выезде забила 5 мячей в ворота «Дармштадта». После этой победы мюнхенский клуб увеличил свой очковый актив до 60 и сократил разрыв с лидером. Клуб отстает от «Байера» на 7 очков.
«Хоффенхайм» проиграл «Штутгарту» со счетом 0:3.
Немецкая Бундеслига
26-й раунд
«Дармштадт» – «Бавария» – 2:5
«Хайденхайм» – «Боруссия М» – 1:1
«Майнц» – «Бохум» – 2:0
«Унион Берлин» — «Вердер» — 2:1
«Вольфсбург» – «Аугсбург» – 1:3
«Хоффенхайм» — «Штутгарт» — 0:3
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