"Бавария" победила с 5 голами, "Штутгарт" - с тремя

В немецкой Бундеслиге состоялись 6 игр 30-го тура.

Как сообщает İdman.biz, обращает на себя внимание превосходство гостей в этих встречах.

Хозяева поля проиграли 3 матча из 6 и выиграли только 2. Лишь матч между «Хайденхаймом» и «Боруссией М» завершился вничью.

«Бавария» на выезде забила 5 мячей в ворота «Дармштадта». После этой победы мюнхенский клуб увеличил свой очковый актив до 60 и сократил разрыв с лидером. Клуб отстает от «Байера» на 7 очков.

«Хоффенхайм» проиграл «Штутгарту» со счетом 0:3.

Немецкая Бундеслига

26-й раунд

«Дармштадт» – «Бавария» – 2:5

«Хайденхайм» – «Боруссия М» – 1:1

«Майнц» – «Бохум» – 2:0

«Унион Берлин» — «Вердер» — 2:1

«Вольфсбург» – «Аугсбург» – 1:3

«Хоффенхайм» — «Штутгарт» — 0:3

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