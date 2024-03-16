Шутка главного тренера вызвала конфликт

Между главным тренером «Эвертона» Шоном Дайчем и защитником Натаном Паттерсоном произошел неприятный инццидент.

İdman.biz сообщает, что главный тренер в шутку дал пощечину 22-летнему футболисту во время обеденного перерыва клуба, который находился на сборах в Португалии. Удар был очень сильным. В результате возник конфликт. После вмешательства капитана Джеймса Тарковски, который успокаивал главного тренера, инцидент затих.

Отметим, что «Эвертон» с 25 очками после 28 туров занимает 16-е место в Премьер-лиге.

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