16 Марта 2024
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Шутка главного тренера вызвала конфликт

Мировой футбол
Новости
16 Марта 2024 21:00
Шутка главного тренера вызвала конфликт

Между главным тренером «Эвертона» Шоном Дайчем и защитником Натаном Паттерсоном произошел неприятный инццидент.

İdman.biz сообщает, что главный тренер в шутку дал пощечину 22-летнему футболисту во время обеденного перерыва клуба, который находился на сборах в Португалии. Удар был очень сильным. В результате возник конфликт. После вмешательства капитана Джеймса Тарковски, который успокаивал главного тренера, инцидент затих.

Отметим, что «Эвертон» с 25 очками после 28 туров занимает 16-е место в Премьер-лиге.

İdman.biz

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