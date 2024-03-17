Вива Гарначо. Становление аргентинского шоумена "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

Рассказываем о главной молодой звезде манкунианского клуба

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Поклонники, пристально следящие за игрой Алехандро Гарначо уже видели такой его гол. Второй раз он забил так в ответном матче с «Эвертоном», и это уже был фаворит на звание лучшего гола этого сезона, пишет The Athletic.



Однако двумя годами ранее он, по словам его тренеров, забил идентичный гол в кубковом матче среди команд для юношей до 17 лет.

«Манчестер Юнайтед» снимает каждую минуту каждой тренировки и каждой игры. После его невероятного удара через себя на «Гудисон Парке» в конце ноября, на следующий день сотрудники клуба пришли на тренировочную площадку воодушевленные. «Он забил такой же гол в Уигане», - говорили они друг другу и требовали пересмотреть его еще раз.

«Мы постоянно снимаем видео», - объясняет Ник Кокс, директор академии «Юнайтед». «Но дождь в Уигане в тот день был настолько сильным, что камеры, которыми пользовались аналитики, не работали. Его первый гол засняли, но не второй. Вы можете в это поверить?»

Гарначо проводит хороший сезон в «Манчестер Юнайтед». Он выходит в стартовом составе каждую неделю, играя на правом фланге, а не только на своем обычном левом, забивая и ассистируя. Он становится ключевым игроком в возрасте всего 19 лет и стал первым игроком «Юнайтед» в истории Премьер-лиги, который заработал два пенальти в одной игре в игре второго круга против «Эвертона».

Возможно, он был одной из ярких звездочек этого сезона, но «Юнайтед» получал отчеты скаутов об аргентинце, родившемся в Мадриде, с тех пор, как ему было 14 лет. Одним из новых клубных назначений в том году стал Херардо Гузман, ранее возглавлявший отдел по молодежной селекции «Атлетико Мадрид».

Гузман впервые увидел Гарначо, когда ему было 10 лет, и на тот момент у нападающего были неофициальные связи с «Хетафе». Гузману понравилась его уверенность в себе и он практически сразу же подписал его в «Атлетико». Гузману повезло: семья Гарначо жила всего в 500 метрах от него в Арройомолиносе, новом городе, построенном в быстрорастущем юго-западном пригороде Мадрида, в 30 километрах от центра испанской столицы.

Это город с населением 4000 человек, которые живут в домах, а не в квартирах, как многие испанские семьи. Гарначо посещал ту же футбольную школу, что и сыновья Гузмана, поэтому они хорошо знали друг друга, и Гузман смеялся, слушая истории о том, как Гарначо играл в своей гостиной и воображал, что находится на огромном стадионе. В «Атлетико» Гарначо быстро стал ключевым игроком, регулярным бомбардиром начиная с возраста 11 лет в 2015 году.

«Херардо Гузман - мистер футбол, и все в Испании его знают», — говорит Кокс. «Он строит прекрасные отношения, у него теплый характер и он заботится о молодежи. А теперь он влюбился в "Манчестер Юнайтед". Херардо заслуживает огромной похвалы за свою работу. Для нас было удачей, когда мы пригласили его в качестве скаута. Хотя у него было меньше ответственности (чем в "Атлетико"), он считал "МЮ" более крупным клубом».

Инсайдерские знания сыграли ключевую роль в привлечении Гарначо в Англию. Гузман знал, что Гарначо недоволен своим положением в «Атлетико» и что у него скоро закончится контракт. Во время пандемии COVID, когда в Испании был один из самых строгих режимов изоляции в Европе, Гузман и Гарначо тренировались в одном спортзале, и он мог видеть, как усердно тот работает. Другие испанские клубы проявили интерес, но никого больше из Англии. И благодаря Гузману ни у кого не было такой инсайдерской информации, как у «Юнайтед».

Имя Гарначо пришлось пройти процедуру фильтрации. Дэйв Харрисон, который отвечал за набор кадров в академию, и Стив Браун (директор по скаутингу), которому отчитывался Харрисон, сравнили его с талантами того же возраста, играющими на аналогичной позиции в других регионах Англии.

Необходимость «Юнайтед» в Гарначо, отчасти объяснялась «Манчестер Сити». Все новые игроки, пришедшие в 2020 году (в том числе Вилли Камбвала), до введения ограничений из-за Брексита, выглядели как пустая трата денег. На самом деле «Юнайтед» внимательно присматривается к местным игрокам, когда им исполняется 16 лет, и объединяет их с более старшей возрастной группой. Некоторых отпустили, и «Юнайтед» задумался над тем, где у них есть пробелы в составе. «Юнайтед» хочет, чтобы лучшие местные ребята смешивались с лучшими международными талантами, а международные таланты были более выгодными экономически.

«Тогда мы могли привозить игроков из Европы», — объясняет Кокс. «Большинство крупных английских клубов также смотрели на Европу. В том году нам нужно было заполнить много мест». «Юнайтед» нужно было заполнить дыры в составе, потому что возрастная группа Гарначо подверглась набегу со стороны «Манчестер Сити», и несколько лучших талантов перешли из «красных» в «синие».

«Если мы выполняем свою работу должным образом, нам придется заполнить только три или четыре пробела», - объясняет Кокс. «Итак, в прошлом году мы пригласили двух Флетчеров, Гарри Амасса и Габриэле Бьянчери. Мне кажется, это правильно. Но в тот год, когда Гарначо исполнилось 16, у нас было больше свободных мест».

«Мы никогда не пытаемся создать команду, мы пытаемся создать здоровый сбалансированный резерв талантов, который может при необходимости поддержать первую команду. А у "Манчестер Юнайтед" есть свой стиль игры, поэтому мы ищем определенного типа игроков, плюс мы смотрим на их характер и темперамент, потому что переезд в новую страну в таком юном возрасте — это непросто. Затем мы смотрим на их потенциал и на то, смогут ли они играть в Премьер-лиге в будущем. Алехандро отвечал всем требованиям и был представлен мне как цель номер один. Мы поделились видео с тренерами, и они все согласились».

«Юнайтед» привлекали его способность обыгрывать игроков, его хороший (если не сказать молниеносный) темп, умение играть обеими ногами. Его не считали одним из лучших талантов поколения. Харрисон лишь однажды наблюдал за ним лично и изучал его видео. Обычно «Юнайтед» гораздо больше наблюдает за игроком вживую. В 2020 году это было невозможно из-за пандемии.

Джон Мерто дал свое согласие, переговоры начались, и «Юнайтед» получил разрешение поговорить с игроком. Затем Кокс должен был продать «Юнайтед» игроку, его семье и агенту.

«Это было странное время - во время изоляции», - вспоминает Кокс. «Обычно мы бы привезли игрока в Манчестер и показали ему все необходимое и стадион. Познакомили бы их с персоналом и поговорили с ними о том, что мы можем сделать».

Вместо этого был организован звонок через Zoom между Коксом, Стивом Хайэмом (руководителем футбольного отдела академии) и Алехандро, его агентом и семьей.

«На английском во время этого звонка говорили не слишком много», - говорит Кокс. «Херардо помог. Я отчаянно пытался наладить связь с этим молодым человеком, которого никогда не встречал, и поговорить о нашей репутации в сфере развития талантов. Я рассказал ему, насколько хорошо мы располагаем информацией о нем как об игроке, чтобы заверить его, что это не была кака-ято мгновенная прихоть. У нас были сведения о нем с 14 лет. И мы заверили маму, что будем присматривать за ее мальчиком».

Кокс проводил звонок из своей спальни, откуда он пытался руководить академией «Юнайтед» и откуда его подслушивали его собственные мальчики, которым тогда было 14 и 10 лет. Во время разговора с Гарначо мальчики спорили.

«Я до сих пор говорю своим ребятам, что если бы спор продолжался еще дольше, то, вероятно, у нас не было бы Алехандро Гарначо в "Манчестер Юнайтед"!». Но Гарначо был подписан. И по цене, которая сейчас выглядит выгодной.

«Манчестер Юнайтед» подписал с ним предварительный контракт, так как он не мог подписать его в качестве профессионала до 17 лет. Сумма трансфера Гарначо составляла всего 150 тысяч фунтов стерлингов, причем 50 тысяч зависели от достигнутых целей. «Атлетико» также хотел сохранить его и предложил «Юнайтед» аналогичную сумму: 70 тысяч фунтов стерлингов в год, а в рамках сделки она увеличится до 90 тысяч стерлингов.

Летом 2020 года возникли дальнейшие осложнения. «Алехандро не смог приехать, чтобы присоединиться к клубу, поскольку клуб все еще был на локдауне», — говорит Кокс. «Наши ребята отчитались только позже, в июле 2020 года, когда нам сказали, что сезон может продолжиться».

Даже после этого все было непросто, поскольку Гарначо пришлось провести две недели в изоляции в своей новой стране.

«Переход в "Манчестер Юнайтед" сложен даже при самых благоприятных обстоятельствах», — говорит Кокс. «Алехандро пришлось сделать это, несмотря на то, что все шансы были против него. Обычно он мог успеть завести друзей, увидеть город и познакомиться со своими тренерами. А он две недели провел в карантине. Мы пытались учить его английскому языку по видеосвязи, устраивали с ним занятия фитнесом в саду - по видео. Ему было всего 16, и ему нужно было продолжить образование».

После этих двух недель жизнь этого первокурсника по-прежнему была далека от нормальной. Чтобы защитить первую команду, работающую «в пузыре», игроки «Юнайтед» до 18 и 21 года перебрались на одну из тренировочных площадок клуба на Литтлтон-роуд в Солфорде, где был установлен шатер. Игрокам пришлось приезжать уже переодетыми, и им разрешали тренироваться только по 75 минут в день, соблюдая при этом социальную дистанцию — тесного контакта не было. Посещение спортзала было запрещено, все занятия были на улице. Играя на фоне рядов домишек Солфорда, Гарначо наверняка думал, что это не совсем то, на что он подписался, когда ему продали «Юнайтед» как крупнейший клуб в мире, и его можно было простить за такие мысли.

Новые игроки обычно сначала строят отношения с тренерами, медиками, тренерами по спортивному развитию, психологами и аналитиками. «Юнайтед» пытался помочь молодым игрокам, организовав звонки через Zoom с известными игроками и тренерами, включая Майкла Кэррика, Пола Скоулза, Ники Батта, Райана Гиггза, Даррена Флетчера и Уэса Брауна. Это было здорово, но Гарначо, из-за языковых проблем, не мог понять ни одного из них.

Марк Хурадо и Альваро Фернандес, двое других испанских юношей, присоединившихся в то же время, оказали большую поддержку. Они вместе учились и смеялись, находя свой путь в новой стране, воротя нос от английской еды и задаваясь вопросом, почему англичане едят и ложатся спать так рано.

Его семья, переехавшая к нему в Англию, ходила на игры, сидя в отдалении.

Однако путь Гарначо в «Юнайтед» был далеко не простым. Он редко бывает таким.

Ему потребовалось время, чтобы приспособиться к английскому подходу к работе, и поначалу он был слишком расслаблен. Он был молодым ребенком, который учился, и ему разрешалось совершать ошибки, но тренеры чувствовали, что после шести месяцев в клубе он нащупал свою игру.

«В первый год он медленно дозревал и не рвал и метал», — говорит Кокс. «Он дебютировал за молодежную команду в матче с "Манчестер Сити", когда вышел на замену и быстро влился в игру».

В июле 2021 года он подписал свой первый профессиональный контракт, и признаки его таланта начали проявляться ярче.

«Алехандро всегда поддерживал себя на поле, у него была невероятная вера в себя», - говорит Кокс. «Он шоумен, иногда играющий на публику, в хорошем смысле. У него есть желание давать зрелище. В Молодёжном Кубке (2022 года) чем масштабнее игра, чем больше зрителей, тем лучше он был».

Гарначо блистал и получил награду имени Джимми Мерфи «Молодой игрок года». Он забил дерзким ударом через себя в ворота «Сканторпа», аналогичным тому, что был в матче с «Эвертоном», но ближе к воротам. Юные фанаты ждали его после матча. В следующем раунде в матче против «Эвертона» он пошел на защитника с центральной линии и, оставив того барахтаться обыгранным, прорвался внутрь штрафной и забил мяч в угол. В упорном четвертьфинале против «Лестера» Гарначо спас свою команду, забив дважды во втором тайме, включая победный гол на 88-й минуте. «Волки» были следующими.

Гарначо старался узнать как можно больше об игроках, с которыми ему предстояло встретиться, отправляясь на «Молинье», чтобы изучить защитников «Вулверхэмптона» — он и его отец регулярно изучали своих соперников, хотя обычно на видео. Затем он проскользнул мимо правого защитника, как молодой Райан Гиггз, и забил, а «Волки» потерпели поражение со счетом 0:3.

В финале, на глазах у 67 000 болельщиков, Гарначо в последние 12 минут забил два гола, а «Юнайтед» впервые с 2011 года завоевал Молодежный кубок. Его празднование голов, первое в стиле Роналду, второе, когда он снял футболку, показала, что у него нет недостатка в уверенности в себе.

В конце сезона 2021/22 он дебютировал в основной команде, сыграв одну минуту в матче против «Челси». Кокс в восторге ударил кулаком в воздух. Его родители, приглашенные в ложу руководства, плакали, когда он выходил. «Его семья - замечательные люди, страстные любители футбола», — говорит Кокс.

Под руководством Ральфа Рангника в начале 2022 года Гарначо постоянно перемещался между основной командой и молодежной командой. Даррен Флетчер превосходно поддерживал его на этом этапе и продолжал защищать его в предсезонном туре по Азии и Австралии после того, как к клубу присоединился Эрик тен Хаг. Тренеры молодёжки ждали его возвращения после тура, но он так и не вернулся.

Флетчер не только поддерживал игрока, но и был вовлечен в это еще одним образом. Когда Гарначо был вызван в главную сборную Аргентины (он прошел квалификацию благодаря своей матери) еще до того, как он дебютировал в «Юнайтед», сотрудники «Юнайтед» провели видеозвонок с аргентинской футбольной федерацией. Его собирались включить в основную сборную вместе с Лионелем Месси, и это было большое событие, и «Юнайтед» чувствовал, что они должны быть на одной волне.

Но никто в «Юнайтед» не терял головы.

«Ему было 18, а когда тебе 18, ты можешь быть немного раздолбаем», — говорит Кокс. «Это нормально. Возможно, ты наденешь шлепанцы, а не кроссовки. Можешь не принести бутылку с водой, хотя вам положено брать с собой бутылку с водой. Это мелочи, но они становятся более очевидными, когда ты стоишь рядом с Каземиро и являешься новичком, работающим с кем-то, у кого за плечами 20 лет такого профессионального образа жизни».

«У него хорошее атакующее чутье, и у него есть реальный потенциал», — сказал его бывший тренер Нил Вуд в октябре 2022 года. «Ему еще предстоит многому научиться и многое пройти для прогресса. Нет сомнений в том, что у него есть талант, он может забивать индивидуальные голы и хорошо владеет дриблингом. Но есть области, которые ему нужно улучшить: его передачи, удержание мяча, защита мяча, укрытие мяча во время ведения, более продуктивная реализация перед воротами, создание большего количества результативных передач».

И он начал прогрессировать. В ноябре 2022 года «Юнайтед» провел важный матч Лиги чемпионов в Испании против «Реал Сосьедад». Двадцать членов его семьи и друзей приехали из Мадрида. Криштиану Роналду ассистировал Гарначо, чтобы тот забил, и юноша сказал, что это был самый приятный момент в его жизни. Его отец, сидевший среди болельщиков «Юнайтед» на главной трибуне, плакал.

В декабре «Юнайтед» снова вернулся в Испанию на тренировочный сбор в Андалусии, как ожидалось — в теплой Испании. Каждый день шел дождь. На затопленном поле Гарначо мало что делал на тренировках, пока не появилась группа представителей СМИ. Он сразу же включился, выдав серию рывков, забеганий и ударов. Шоумен.

Он закончил прошлый сезон, выйдя в финале Кубка Англии, когда «Юнайтед» тщетно пытался сравнять счет с «Манчестер Сити». Его появление на поле, где он заменил Кристиана Эриксена на 61-й минуте, приветствовалось болельщиками, которые знали, что их команде нужно быть смелее. Гарначо делал умные замыкания, принимал мяч и пробил мимо ворот. И снова его отец плакал, наблюдая за своим сыном.

Хурадо и Фернандес покинули «Юнайтед», поэтому Гарначо был занят налаживанием новых дружеских отношений. Он популярный и уравновешенный член команды, которая пережила трудный сезон, но эти трудности дали ему шансы. Будь то отчисление Джейдона Санчо или плохая форма Антони, у «Юнайтед» появилось свободное место справа.

Гарначо подписал новый контракт в прошлом году до 2028 года. Совсем недавно «Юнайтед» выпустил видео, демонстрирующее его время в клубе.

Видео начинается на высокой ноте, с его недавних голов и результативных передач, например, с ассиста Бруну Фернандешу, забившему победный гол на 91-й минуте в матче с «Фулхэмом». Затем тон меняется, и появляются более ранние кадры игрока, над которым тренеры работали, чтобы улучшить его прострелы левой ногой. Показаны несколько видеороликов, на которых он делает слишком дальние кроссы в юношеских играх. Другой показывает, как ему нужно было улучшить свою позицию и скорость работы.

Он сделал это и даже больше. Он работал над сменой направления и подачами. Он научился играть «девяткой» или «десяткой», чтобы улучшить свое позиционирование и быть готовым перехватить неудачный пас соперника. Скорость его работы росла и росла. Его учили лучше завершать моменты. Практика, практика, практика.

Видео заканчивается тем, что Эрик тен Хаг обнимает своего игрока, а сияющие родители наблюдают за ним.

«Этот новый контракт заслужен его игрой», - говорит Тен Хаг. «Ему пришлось пробиваться в команду, и это был огромный шаг, но он был великолепен. Я надеюсь, что его новый контракт станет мотивацией и вдохновением, чтобы добиться еще большего».

Голы Гарначо

«Он олицетворяет все, чем является "Манчестер Юнайтед": у него есть индивидуальность, он молодой, энергичный, агрессивный», — рассказал The Athletic помощник тренера Майк Фелан.

«Он умный игрок, который понимает свою роль в команде, рискует и заставляет болельщиков вскакивать с мест. Он будет совершать ошибки, как и все молодые игроки, но у него есть преимущество, фактор мастерства. Если он продолжит учиться, получать информацию и быстро расти как игрок, у него большое будущее».

Гарначо играл как с Криштиану Роналду, так и с Лионелем Месси. Душераздирающее напоминание об этом пришло недавно, когда Андерсону, семилетнему болельщику «Юнайтед», обожающему Гарначо и прошедшему год химиотерапии, пришлось отвечать на экстренный вопрос, который задают, когда болезнь ухудшается, и врачи или родителям нужна когнитивная реакция. Вопрос Андерсона: «Кто играл с Месси и Роналду?» В прошлом году его часто задавали.

«Юнайтед» пригласил Андерсона на базу в Кэррингтон, объяснив, что они хотят поговорить с ним об игре «Шпор», на которой он присутствовал. Вместо этого он должен был встретиться с Гарначо.

Игрок, который сам стал отцом, был увлечен этой историей и заметно взволнован при встрече с Андерсоном. Он назвал его «героем» и «храбрым».

Это произошло в январе, когда он проводил свои лучшие матчи в качестве игрока «Юнайтед». Незадолго до этого, в «Боксинг дэй», он забил дважды, когда «Юнайтед» отыгрался со счета 0:2 и обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:2.

1 февраля он играл с «Вулверхэмптоном» и представлял угрозу на правом фланге и помог организовать два гола. Несколько дней спустя он выступил еще лучше в матче против «Вест Хэма», когда «Юнайтед» выиграл свою первую домашнюю игру АПЛ в сезоне с преимуществом более чем в один гол, забив дважды и балансируя вместе с Кобби Майну и Расмусом Хёйлунном на рекламном щите. На следующий день он пришел в выходной, чтобы потренироваться один в спортзале.

В последние недели «Юнайтед» испытывает трудности трудностями, но два пенальти, которые он завоевал в матче с «Эвертоном» на «Олд Траффорд», сохранили мечты о футболе в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

И вновь болельщики «Юнайтед» пели «Viva Garnacho» на мотив речевки о его герое «Viva Ronaldo». Очень похоже на тот вечер на «Гудисоне» с захватывающим ударом через себя.

Был ли он так же хорош, как тот гол в ворота «Уигана»? Мы никогда не узнаем.

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