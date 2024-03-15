"Меня это не удивляет, он выдающийся игрок"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о голевом рекорде нападающего «красных» Мохамеда Салаха. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», египтянин, отличившись в матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой» (6:1), стал первым игроком в истории мерсисайдского клуба, который забивал не менее 20 голов в семи сезонах подряд.

«Меня это не удивляет, потому что Мо является выдающимся игроком. Честно говоря, я думал, он уже поставил этот рекорд, но какое-то время Салах пробыл в лазарете, так что… В противном случае он забил бы свои 20 голов уже в январе или феврале. Итак, это просто очень приятный момент, я рад, что он вернулся (после травмы)», - приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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