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"Какой позор"

Мировой футбол
Новости
15 Марта 2024 19:47
"Какой позор"

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "СЭ", команда сыграет с «Реалом».

«Какой позор, надоели эти шары - все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году - поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал». Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне и что нам удалось выйти в финал. У соперника больше всего титулов [в Лиге чемпионов], они показывают стабильность в этом турнире, всегда доходят до решающих стадий. Но мы считаем себя сильной командой и проводим хороший турнир в этом сезоне», - приводит слова Бегиристайна Marca.

«Манчестер Сити» и «Реал» в третий раз подряд сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Всего команды сыграли друг с другом в этом турнире 10 матчей. 4 раза победу одержал «Сити», 3 - «Реал», еще 3 игры завершились вничью.

Также мадридский клуб выиграл только один из шести последних матчей Лиги чемпионов против «Сити», пропуская в среднем 1,7 гола за игру.

İdman.biz

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