15 Марта 2024
RU

"Ливерпуль" забил 11 голов в двух играх и вышел в четвертьфинал

Мировой футбол
Новости
15 Марта 2024 02:07
"Ливерпуль" забил 11 голов в двух играх и вышел в четвертьфинал

Сегодня состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках второго по значимости клубного турнира континента состоялось 8 матчей.

После этих встреч определились участники 1/4 финала. Чемпион Азербайджана «Карабах» гостил у «Байера» в Германии и проиграл со счетом 2:3. «Ливерпуль», входящий в число фаворитов турнира, выиграл домашний матч, а «Милан» - выездной. «Ливерпуль» забил 11 мячей в ворота «Спарты» за 2 игры.

Отметим, что жеребьевка 1/4 финала турнира будет проведена 15 марта.

Лиге Европы
1/8 финала, ответные игры
14 марта
21:45. «Вильярреал» — «Марсель» — 3:1.
Первая игра – 0:4
21:45. «Рейнджерс» – «Бенфика» – 0:1
Первая игра – 2:2
21:45. «Вест Хэм» — «Фрайбург» — 5:0
Первая игра – 0:1
21:45. «Славия» – «Милан» – 1:3
Первая игра – 2:4
00:00. «Ливерпуль» — «Спарта» — 6:1.
Первая игра – 5:1
00:00. «Брайтон» – «Рома» – 1:0
Первая игра – 0:4
00:00. «Байер» – «Карабах» – 3:2
Первая игра – 2:2
00:00. «Аталанта» — «Спортинг» — 2:1.
Первая игра – 1:1

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Команда Махира прекратила борьбу, "Аякс" проиграл на выезде
02:42
Мировой футбол

Команда Махира прекратила борьбу, "Аякс" проиграл на выезде

Сегодня прошли очередные игры в Лиге Конференций
Пять причин, почему Саутгейт - идеальный тренер для "Манчестер Юнайтед"
14 Марта 22:11
Мировой футбол

Пять причин, почему Саутгейт - идеальный тренер для "Манчестер Юнайтед"

"МЮ" лучше расстаться с Эриком тен Хагом
Хвича Кварацхелия обогнал Мбаппе, Зане и Доку
14 Марта 21:27
Мировой футбол

Хвича Кварацхелия обогнал Мбаппе, Зане и Доку

Левый вингер "Наполи" на протяжении нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов 29 раз обвёл соперника
"Милан" могут исключить из еврокубков
14 Марта 20:32
Мировой футбол

"Милан" могут исключить из еврокубков

Причиной этому являются финансовые нарушения при продаже акций клуба
Месси и Суарес снова сотворили магию. Но проблема Лео теперь навредит целой лиге - ВИДЕО - ФОТО
14 Марта 19:34
Мировой футбол

Месси и Суарес снова сотворили магию. Но проблема Лео теперь навредит целой лиге - ВИДЕО - ФОТО

Аргентинца беспокоит правая нога. Для МЛС это ужасная новость
Опасность для Месси
14 Марта 18:35
Мировой футбол

Опасность для Месси

Лионель Месси может пропустить следующую игру "Интер Майами"

Самое читаемое

Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"
12 Марта 13:22
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"

Матч отсудит англичанин Энтони Тейлор
Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО
12 Марта 17:51
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО

"Будем бороться до конца"
"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
"Карабах" отправился в Леверкузен - ФОТО - ВИДЕО
12 Марта 18:15
Азербайджанский футбол

"Карабах" отправился в Леверкузен - ФОТО - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана доберётся до Германии примерно через 6 часов