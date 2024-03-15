"Ливерпуль" забил 11 голов в двух играх и вышел в четвертьфинал

Сегодня состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках второго по значимости клубного турнира континента состоялось 8 матчей.

После этих встреч определились участники 1/4 финала. Чемпион Азербайджана «Карабах» гостил у «Байера» в Германии и проиграл со счетом 2:3. «Ливерпуль», входящий в число фаворитов турнира, выиграл домашний матч, а «Милан» - выездной. «Ливерпуль» забил 11 мячей в ворота «Спарты» за 2 игры.

Отметим, что жеребьевка 1/4 финала турнира будет проведена 15 марта.

Лиге Европы

1/8 финала, ответные игры

14 марта

21:45. «Вильярреал» — «Марсель» — 3:1.

Первая игра – 0:4

21:45. «Рейнджерс» – «Бенфика» – 0:1

Первая игра – 2:2

21:45. «Вест Хэм» — «Фрайбург» — 5:0

Первая игра – 0:1

21:45. «Славия» – «Милан» – 1:3

Первая игра – 2:4

00:00. «Ливерпуль» — «Спарта» — 6:1.

Первая игра – 5:1

00:00. «Брайтон» – «Рома» – 1:0

Первая игра – 0:4

00:00. «Байер» – «Карабах» – 3:2

Первая игра – 2:2

00:00. «Аталанта» — «Спортинг» — 2:1.

Первая игра – 1:1

İdman.biz