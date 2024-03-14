В Лиге Европы определятся четвертьфиналисты

Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках второго по значимости европейского турнира пройдут 8 матчей.

После этих встреч определятся участники 1/4 финала. Чемпион Азербайджана «Карабах» будет гостем «Байера» в Германии. «Ливерпуль», который входит в число фаворитов турнира, проведет домашний матч, а «Милан» и «Рома» - выездные.

Отметим, что жеребьевка 1/4 финала турнира будет проведена 15 марта.

Лига Европы

1/8 финала, ответные игры

14 марта

21:45. «Вильярреал» — «Марсель».

Первая игра – 0:4

21:45. «Рейнджерс» — «Бенфика».

Первая игра – 2:2

21:45. «Вест Хэм» — «Фрайбург»

Первая игра – 0:1

21:45. «Славия» — «Милан»

Первая игра – 2:4

00:00. «Ливерпуль» — «Спарта».

Первая игра – 5:1

00:00. «Брайтон» – «Рома»

Первая игра – 0:4

00:00. «Байер» — «Карабах».

Первая игра – 2:2

00:00. «Аталанта» — «Спортинг»

Первая игра – 1:1

İdman.biz