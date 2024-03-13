"Аль-Хилаль" установил мировой рекорд

Клуб "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии установил мировой рекорд.

Как сообщает İdman.biz, команда Жорхе Жезуса добилась этого, одержав 28-ю победу подряд, включая все турниры.

В последнем матче в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии они одолели соотечественников из «Аль-Иттихада» со счетом 2:0. Эта победа вывела «Аль-Хилаль» в полуфинал.

Команда превзошла рекордсмена «Нью Сэйнтс» (27 игр, Уэльс), который установил рекорд в 2016 году.

Отметим, что валлийцы прервали 26-матчевую серию голландского "Аякса" спустя 44 года.

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