Историческое достижение Роналду

Криштиану Роналду добился еще одного уникального достижения.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил IFFHS.

Португальская звезда испытал радость победы в 800-й игре в своей карьере. Это совпало с матчем 1/4 финала Лиги чемпионов Азии. «Аль-Наср» с Роналду выиграл второй матч с «Аль-Айном» со счетом 4:3. Хотя его команда проиграла в серии пенальти и прекратила борьбу, этот матч запомнился Криштиану историческим достижением.

Роналду стал первым игроком, одержавшим 800 побед в истории футбола. За свою карьеру он побеждал 675 раз в клубном футболе и 125 раз за сборную. Он испытал радость победы 13 раз со «Спортингом», 316 раз - с «Реалом», 91 раз - с «Ювентусом», 214 раз - с «Манчестер Юнайтед» и 41 раз - с «Аль-Насром».

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